Головна Новини дня Україна не знята з порядку денного: Стефанішина про хід переговорів

Україна не знята з порядку денного: Стефанішина про хід переговорів

Дата публікації: 27 травня 2026 22:59
Ольга Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина висловилася про переговорний процес. За її словами, Україна не знята з порядку денного. Наразі розглядається декілька можливих сценаріїв.

Про це Ольга Стефанішина сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Переговорний процес

"Наразі розглядається декілька можливих сценаріїв. Є розуміння, що діючі існуючі переговорні групи забезпечили належний процес його структурування. Також відбувалися домовленості щодо обміну полоненими. Також все ж таки два рази було оголошено перемирʼя. Як воно там публічно комунікувалось, це там інша справа. Але фактично переговірники цим займалися", — зазначила Стефанішина.

За її словами, у США є декілька варіантів подальшої роботи. Вона наголосила, що наразі не може детальніше розповісти. 

Водночас посол підтвердила, що Україна не знята з порядку денного.

Як писали Новини.LIVE, Стефанішина повідомила, що український лідер Володимир Зеленський звернувся з понад 600 листами до президента Дональда Трампа та всіх членів Палати представників і Сенату. Країна просить допомогти із ППО, зокрема з антибалістикою.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Штати наразі не беруть участі в переговорах між Україною та Росією щодо припинення війни. У Вашингтоні зазначають, що готові відновити посередницьку роль у разі появи реальних перспектив для ефективного діалогу.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
