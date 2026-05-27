Україна узгоджує другий етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000

Ua ru
Дата публікації: 27 травня 2026 16:59
Повернення українців з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов повідомив, що Україна вже узгоджує другий етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, процес триває і він дуже жвавий. Крім того, робота триває й за іншими форматами.

Про це Дмитро Усов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Взагалі процес йде і він дуже такий жвавий цей процес. Ми зараз узгоджуємо питання другого етапу формату тисяча на тисяча", — зазначив Усов.

Водночас робота триває не лише за форматом "1000 на 1000". 

"Є і інші формати, які є в перемовній групі, є в Координаційному штабі і ми за ними працюємо", — каже він.

Читайте також:

Усов сподівається, що найближчим часом можливий комбінований обмін, який поєднуватиме окремі домовленості щодо певних категорій полонених та частина у форматі "1000 на 1000".

"Ці окремі домовленості, вони завжди стосуються пріоритетів, які є в Координаційному штабі. Є категорії певні, за якими домовляємось. І так іноді буває, що ці обміни відбуваються комбіновані. Тому що ми за якоюсь категорією можемо домовитися, а потім ще паралельно домовляємося за іншими форматами, які були узгоджені як, наприклад, тисяча на тисячу. І таким чином воно відбувається такий загальний комбінований обмін", — додав секретар Координаційного штабу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 15 травня з російського полону повернулися ще 205 українців. Це був перший етап обміну у форматі "1000 на 1000".

Крім того, 11 квітня з російського полону повернулися 182 українці, серед яких 175 військовослужбовців. Зеленський показав перші кадри.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
