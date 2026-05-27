Главная Новости дня Украина согласовывает второй этап обмена пленными в формате 1000 на 1000

Дата публикации 27 мая 2026 16:59
Возвращение украинцев из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов сообщил, что Украина уже согласовывает второй этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, процесс продолжается и он очень оживленный. Кроме того, работа продолжается и по другим форматам.

Об этом Дмитрий Усов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

"Вообще процесс идет и он очень такой оживленный этот процесс. Мы сейчас согласовываем вопрос второго этапа формата тысяча на тысячу", — отметил Усов.

В то же время работа продолжается не только по формату "1000 на 1000".

"Есть и другие форматы, которые есть в переговорной группе, есть в Координационном штабе и мы по ним работаем", — говорит он.

Усов надеется, что в ближайшее время возможен комбинированный обмен, который будет сочетать отдельные договоренности по определенным категориям пленных и часть в формате "1000 на 1000".

"Эти отдельные договоренности, они всегда касаются приоритетов, которые есть в Координационном штабе. Есть категории определенные, по которым договариваемся. И так иногда бывает, что эти обмены происходят комбинированные. Потому что мы по какой-то категории можем договориться, а потом еще параллельно договариваемся по другим форматам, которые были согласованы как, например, тысяча на тысячу. И таким образом оно происходит такой общий комбинированный обмен", — добавил секретарь Координационного штаба.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 15 мая из российского плена вернулись еще 205 украинцев. Это был первый этап обмена в формате "1000 на 1000".

Кроме того, 11 апреля из российского плена вернулись 182 украинца, среди которых 175 военнослужащих. Зеленский показал первые кадры.

Аркадий Пастула
