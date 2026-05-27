Украина не снята с повестки дня: Стефанишина о ходе переговоров

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина высказалась о переговорном процессе. По ее словам, Украина не снята с повестки дня. Сейчас рассматривается несколько возможных сценариев.

Об этом Ольга Стефанишина сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Переговорный процесс

"Сейчас рассматривается несколько возможных сценариев. Есть понимание, что действующие существующие переговорные группы обеспечили надлежащий процесс его структурирования. Также происходили договоренности по обмену пленными. Также все же два раза было объявлено перемирие. Как оно там публично коммуницировалось, это там другое дело. Но фактически переговорщики этим занимались", — отметила Стефанишина.

По ее словам, у США есть несколько вариантов дальнейшей работы. Она подчеркнула, что пока не может подробнее рассказать.

В то же время посол подтвердила, что Украина не снята с повестки дня.

Как писали Новини.LIVE, Стефанишина сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился с более 600 письмами к президенту Дональду Трампу и всем членам Палаты представителей и Сената. Страна просит помочь с ПВО, в частности с антибаллистикой.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Штаты пока не участвуют в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. В Вашингтоне отмечают, что готовы возобновить посредническую роль в случае появления реальных перспектив для эффективного диалога.