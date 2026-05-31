Зеленский анонсировал возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

Зеленский анонсировал возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

Дата публикации 31 мая 2026 23:37
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут уже в ближайшее время приехать в Киев. Украина ожидает визит дипломатов примерно через две недели.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CBS News, передает Новини.LIVE.

Что сказал Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину

"Мы ожидаем, что они приедут в Киев. Надеюсь, это произойдет через две недели. По крайней мере такую информацию я получил от нашей переговорной группы после контактов со Стивом и Джаредом", — заявил президент.

Он уточнил, что поездка зависит от ситуации на Ближнем Востоке. В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы представители США лично увидели ситуацию в стране, поскольку до этого они здесь не были.

"Они еще ни разу здесь не были. Думаю, им важно увидеть украинцев, понять, как живет страна во время войны. Если они планируют ехать в Москву, то сначала должны приехать в Киев", — подчеркнул глава государства.

Читайте также:

Резюмируя Зеленский добавил, что такой визит может помочь США лучше оценить реальную ситуацию и необходимость в прекращении войны, которую развязала Россия.

Как сообщало Новини.LIVE, Владимир Зеленский в этом же интервью заявил, что РФ постепенно теряет инициативу на поле боя, поэтому ближайшие месяцы могут стать "окном возможностей" для начала переговорного процесса.

Также мы писали, что несколько дней назад президентВладимир Зеленский провел в Киеве встречу с конгрессменами США Ричардом Блюменталем и Джимом Гаймсом. Стороны обсуждали усиление ПВО Украины.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
