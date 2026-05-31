Близько 700 км від лінії фронту: Зеленський повідомив про нові удари по РФ

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони завдали серії ударів по важливих військових та енергетичних об'єктах на території Росії. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод у Саратові, а також об'єкти в Ростовській області та на Каспійському морі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Зеленський про нові далекобійні удари

За словами глави держави, в ніч проти 31 травня українські військові завдали успішного удару по нафтопереробному заводу в Саратові, який розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту.

"У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові — це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!" — наголосив Зеленський.

Президент також повідомив про ураження інших цілей на території Росії.

"Також були ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, далекобійні операції Сил оборони проводяться відповідно до затвердженого плану та спрямовані на послаблення військового потенціалу країни-агресора.

Він підкреслив, що лише за останній тиждень українські військові досягли визначених цілей одразу в кількох регіонах Росії.

"Наші Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України", — заявив Президент.

Глава держави подякував українським захисникам за виконання бойових завдань та наголосив на важливості подальшого ураження об'єктів, які забезпечують військові потреби Росії.

Заява Володимира Зеленського.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження великого нафтопереробного заводу "Саратовский" та лінійної станції "Лазарєво".

Крім того, українські захисники успішно атакували Волгоградський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" та зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Також під удар потрапили низка пунктів управління, складів та інших важливих військових об'єктів противника.