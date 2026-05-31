Удар на 1200 км: українські дрони підпалили станцію "Лазарєво" у РФ
ЗСУ цієї ночі влаштували масований наліт на нафтові об'єкти та бази росіян у глибокому тилу. У Генштабі підтвердили приліт по великому нафтопереробному заводу "Саратовский", де зараз вирує масштабна пожежа. Цей НПЗ належить концерну "Роснефть" і забезпечував пальним усю логістику окупаційних військ.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Удари у глибокому тилу
Українські дрони дістали до Кіровської області і підпалили лінійну станцію "Лазарєво", що розташована більше 1200 км від кордону. Ця станція здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.
Ще військові кажуть про вдалі прильоти по складу палива в Ростовській області та по командному пункту в Курській області.
Ураження НПЗ у Поволжі
Також підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский", зараз на території підприємства вирує масштабна пожежа.
"НПЗ "Саратовский" — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", — пояснили у Генштабі ЗСУ.
Розвідка також підтвердила, що за минулі дні у Феодосії знищили три великі цистерни з пальним, а в Єнакієвому підірвали газове сховище.
Сили оборони обіцяють і далі методично нищити цей військовий потенціал Росії.
