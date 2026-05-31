Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар на 1200 км: українські дрони підпалили станцію "Лазарєво" у РФ

Удар на 1200 км: українські дрони підпалили станцію "Лазарєво" у РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 13:37
Удар на 1200 км: українські дрони підпалили станцію "Лазарєво"
Уражений об'єкт у Кіровській області. Фото: t.me/exilenova_plus

ЗСУ цієї ночі влаштували масований наліт на нафтові об'єкти та бази росіян у глибокому тилу. У Генштабі підтвердили приліт по великому нафтопереробному заводу "Саратовский", де зараз вирує масштабна пожежа. Цей НПЗ належить концерну "Роснефть" і забезпечував пальним усю логістику окупаційних військ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Удари у глибокому тилу

Українські дрони дістали до Кіровської області і підпалили лінійну станцію "Лазарєво", що розташована більше 1200 км від кордону. Ця станція здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк.

Ще військові кажуть про вдалі прильоти по складу палива в Ростовській області та по командному пункту в Курській області.

Ураження НПЗ у Поволжі

Також підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский", зараз на території підприємства вирує масштабна пожежа.

Читайте також:

"НПЗ "Саратовский" — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", — пояснили у Генштабі ЗСУ. 

Розвідка також підтвердила, що за минулі дні у Феодосії знищили три великі цистерни з пальним, а в Єнакієвому підірвали газове сховище.

Сили оборони обіцяють і далі методично нищити цей військовий потенціал Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські дрони можуть долати до 2 000 км. Але їх ефективність залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням.

Також ми повідомляли, що українські воїни уразили Сизранський НПЗ, який знаходиться у 800 км від кордону. Це стало черговою далекобійною операцією проти російської нафтопереробної інфраструктури.

 

НПЗ Сили оборони України удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації