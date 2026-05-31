Удар на 1200 км: украинские дроны подожгли станцию "Лазарево"

Пораженный объект в Кировской области. Фото: t.me/exilenova_plus

ВСУ этой ночью устроили массированный налет на нефтяные объекты и базы россиян в глубоком тылу. В Генштабе подтвердили прилет по крупному нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский", где сейчас бушует масштабный пожар. Этот НПЗ принадлежит концерну "Роснефть" и обеспечивал горючим всю логистику оккупационных войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Удары в глубоком тылу

Украинские дроны добрались до Кировской области и подожгли линейную станцию "Лазарево", расположенную более 1200 км от границы. Эта станция осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк.

Еще военные говорят об удачных прилетах по складу топлива в Ростовской области и по командному пункту в Курской области.

Поражение НПЗ в Поволжье

Также подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский", сейчас на территории предприятия бушует масштабный пожар.

"НПЗ "Саратовский" — одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и другие виды топлива, используемые, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", — пояснили в Генштабе ВСУ.

Разведка также подтвердила, что за прошедшие дни в Феодосии уничтожили три большие цистерны с горючим, а в Енакиево взорвали газовое хранилище.

Силы обороны обещают и дальше методично уничтожать этот военный потенциал России.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские дроны могут преодолевать до 2 000 км. Но их эффективность зависит от технических ограничений и баланса между дальностью полета и боевой нагрузкой.

Также мы сообщали, что украинские воины поразили Сызранский НПЗ, который находится в 800 км от границы. Это стало очередной дальнобойной операцией против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.