ЗСУ вп'яте уразили НПЗ в Туапсе РФ: сталася пожежа та задимлення

НПЗ “Туапсинський". Фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти 27 травня уразили нафтопереробний завод РФ "Туапсинський" (Туапсе, Краснодарський край). На території спалахнула пожежа та сильне задимлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження НПЗ "Туапсинський"

У Генштабі розповіли, що НПЗ "Туапсинский" в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік.

Зазначається, що підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Інші удари по РФ

Також підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили ракетами Storm Shadow програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.

Водночас у Сорокиноу, що на Луганщині українські бійці вдарили по ворожому складу матеріально-технічних засобів, а у районі Азовського на Запоріжжі уразили виробництво БпЛА.

Серед іншого, уражено:

радіолокаційну станцію "Небо-СВ" у районі Кам’янки,

командно-штабну машину зі складу комплексу "Бук-М2" окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", — наголосили в Генштабі.

Як писали Новини.LIVE, 21 травня українські військові уразили Сизранський НПЗ, який знаходиться за 800 км від кордону України. Володимир Зеленський назвав такі дії продовженням "далекобійних санкцій" проти російської енергетичної галузі.

А 17 травня СБУ вдарила по Московському НПЗ та інфраструктура військового аеродрому "Бельбек". Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі спецоперації мають критичне значення для зниження спроможностей РФ продовжувати війну.