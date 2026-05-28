Главная Новости дня ВСУ в пятый раз поразили НПЗ в Туапсе РФ: произошел пожар и задымление

Дата публикации 28 мая 2026 13:15
НПЗ "Туапсинский". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на 27 мая поразили нефтеперерабатывающий завод РФ "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край). На территории вспыхнул пожар и сильное задымление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражение НПЗ "Туапсинский"

В Генштабе рассказали, что НПЗ "Туапсинский" в является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год.

Отмечается, что предприятие производит топливо, в частности для обеспечения вооруженных сил РФ.

Другие удары по РФ

Также подразделения Воздушных Сил ВСУпоразили ракетами Storm Shadow программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил РФ в районах Воронежа, Таганрога и Севастополя.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений оккупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.

В то же время в Сорокино, что на Луганщине украинские бойцы ударили по вражескому складу материально-технических средств, а в районе Азовского в Запорожье поразили производство БпЛА.

Среди прочего, поражено:

  • радиолокационную станцию "Небо-СВ" в районе Каменки,
  • командно-штабную машину из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе.

Как писали Новини.LIVE, 21 мая украинские военные поразили Сызранский НПЗ, который находится в 800 км от границы Украины. Владимир Зеленский назвал такие действия продолжением "дальнобойных санкций" против российской энергетической отрасли.

А 17 мая СБУ ударила по Московскому НПЗ и инфраструктуре военного аэродрома "Бельбек". Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что такие спецоперации имеют критическое значение для снижения возможностей РФ продолжать войну.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
