Росія під ударом дронів: у Саратові пожежі на території НПЗ

Пожежа на території НПЗ у Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus

У російському Саратові у ніч проти 31 травня лунали потужні вибухи. Місто атакували безпілотники. Зокрема, повідомляється про удар по Саратовському нафтопереробному заводу.

Про це повідомляють Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Саратові

За попередньою інформацією, удар по НПЗ міг припасти на установку ізомеризації. Місцеві повідомляють про декілька осередків займання на території підприємства.

Задимлення в Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовський нафтопереробний завод належить до провідних підприємств галузі в Поволжі та працює у складі російської компанії "Роснефть". На цьому об’єкті виготовляють бензин, дизель та інші продукти переробки нафти.

Пожежа на НПЗ у Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus

Наслідки атаки БпЛА на Саратов 31 травня. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовський НПЗ не вперше підпадає під удар дронів. Зокрема, підприємство вже тимчасово зупиняло окремі виробничі потужності.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 30 травня у Росії та в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Зокрема, під ударом були танкер та нафтобаза.

Крім того, 27 травня українські воїни впʼяте уразили НПЗ в Туапсе. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа та сильне задимлення.