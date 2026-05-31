Росія під ударом дронів: у Саратові пожежі на території НПЗ
У російському Саратові у ніч проти 31 травня лунали потужні вибухи. Місто атакували безпілотники. Зокрема, повідомляється про удар по Саратовському нафтопереробному заводу.
Про це повідомляють Telegram-канали, передає Новини.LIVE.
Вибухи в Саратові
За попередньою інформацією, удар по НПЗ міг припасти на установку ізомеризації. Місцеві повідомляють про декілька осередків займання на території підприємства.
Саратовський нафтопереробний завод належить до провідних підприємств галузі в Поволжі та працює у складі російської компанії "Роснефть". На цьому об’єкті виготовляють бензин, дизель та інші продукти переробки нафти.
Саратовський НПЗ не вперше підпадає під удар дронів. Зокрема, підприємство вже тимчасово зупиняло окремі виробничі потужності.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 30 травня у Росії та в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Зокрема, під ударом були танкер та нафтобаза.
Крім того, 27 травня українські воїни впʼяте уразили НПЗ в Туапсе. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа та сильне задимлення.