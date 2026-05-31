Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія під ударом дронів: у Саратові пожежі на території НПЗ

Росія під ударом дронів: у Саратові пожежі на території НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 07:29
Росія під ударом дронів: у Саратові пожежі на території НПЗ
Пожежа на території НПЗ у Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus

У російському Саратові у ніч проти 31 травня лунали потужні вибухи. Місто атакували безпілотники. Зокрема, повідомляється про удар по Саратовському нафтопереробному заводу.

Про це повідомляють Telegram-канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Саратові

За попередньою інформацією, удар по НПЗ міг припасти на установку ізомеризації. Місцеві повідомляють про декілька осередків займання на території підприємства.

Вибухи в Саратові 31 травня
Задимлення в Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовський нафтопереробний завод належить до провідних підприємств галузі в Поволжі та працює у складі російської компанії "Роснефть". На цьому об’єкті виготовляють бензин, дизель та інші продукти переробки нафти.

Саратов опинився під ударом Дронів 31 травня
Пожежа на НПЗ у Саратові. Фото: t.me/exilenova_plus
Атака дронів на РФ 31 травня
Наслідки атаки БпЛА на Саратов 31 травня. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовський НПЗ не вперше підпадає під удар дронів. Зокрема, підприємство вже тимчасово зупиняло окремі виробничі потужності.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 30 травня у Росії та в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Зокрема, під ударом були танкер та нафтобаза.

Крім того, 27 травня українські воїни впʼяте уразили НПЗ в Туапсе. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа та сильне задимлення.

НПЗ дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації