Дрони масовано атакували Росію: під ударом були танкер та нафтобаза

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія у ніч проти 30 травня опинилася під масованою атакою дронами. Зокрема, під ударом були танкер та нафтобаза. Крім того, потужні вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Росія під атакою дронів 30 травня

Росіяни з Таганрога Ростовської області повідомляли про атаку з першої години ночі, а загроза дронів тривала до пʼятої години ранку. Крім того, була інформація про вибухи в районі Таганрозької затоки і авіазаводу.

Згодом губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку та повідомив про пошкодження.

"На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється", — заявив він.

Читайте також:

Також під ударами БпЛА опинилося місто Армавір Краснодарського краю. За попередньою інформацією, була атакована нафтобаза "Південна нафтова компанія".

Вибухи в Криму

Цієї ночі потужні вибухи лунали також в тимчасово окупованій Феодосії, де, ймовірно, була атакована нафтобаза.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 27 травня Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Ураження сталося вже впʼяте.

А 28 травня через спрацювання системи РЕБ дрон влучив в будівлю обласного суду у Нижньому Новгороді. Місцева влада проігнорувала інцидент.