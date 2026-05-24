Головна Новини дня СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції, що забезпечує Москву пальним

СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції, що забезпечує Москву пальним

Дата публікації: 24 травня 2026 16:52
Пожежа внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Getty Image

Служба безпеки України завдала удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ. Об'єкт є важливим вузлом системи нафтопродуктопроводів, який забезпечує пальним московський регіон та великі російські аеропорти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ.

Дрони атакували "Второво" у РФ

Операцію провели фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у межах завдань, поставлених президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією СБУ, станція перекачує переважно дизельне пальне з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів та внутрішніх споживачів. Через цей вузол забезпечуються великі нафтобази навколо Москви, а також аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.

Внаслідок атаки безпілотників на об'єкті виникла масштабна пожежа площею близько 800 м².

У спецслужбі наголосили, що Україна завдає ударів виключно по військових і стратегічних цілях, які працюють на забезпечення російської агресії, на відміну від РФ, яка цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру.

Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що подібні операції триватимуть і надалі.

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", — наголосив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російського підприємства "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ. За словами глави держави, цей об’єкт є важливим елементом російського воєнно-промислового комплексу, а операцію провели українські спецслужби.

Також Зеленський повідомив про успішні дії воїнів Центру спецоперацій "А" Служба безпеки України. За його словами, українські сили уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території України.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
