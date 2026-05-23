Зеленський підтвердив удар по хімзаводу РФ "Метафракс Кемікалс"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї. За його словами, йдеться про об’єкт, який має важливе значення для російського воєнно-промислового комплексу. Глава держави подякував українським спецслужбам за проведену операцію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у суботу, 23 травня.

Зеленський про удари СБУ по хімічному заводу РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Служба безпеки України завдала удару по одному з ключових підприємств російської хімічної промисловості — "Метафракс Кемікалс". Цей завод розташований в Пермському краї РФ, приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону.

Глава держави наголосив, що це підприємство є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується у виробництві авіатехніки, безпілотників, ракетних двигунів та вибухових речовин.

Окремо український лідер подякував СБУ за результативну роботу та ефективні дії в глибокому тилу противника.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону — 1700 кілометрів, це Пермський край. "Метафракс Кемікалс" — важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений", — повідомив Володимир Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 21 травня 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні результати роботи Центру спецоперацій "А" СБУ на тимчасово окупованих територіях. За його словами, українські сили уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс "Панцирь-С1". Він також зазначив, що внаслідок однієї операції втрати противника становили близько 100 осіб убитими та пораненими.

Новини.LIVE також писали, що 17 травня Служба безпеки України та Сили оборони завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Росії в Московській області та тимчасово окупованому Криму. Серед цілей — Московський НПЗ, підприємства російського ВПК та інфраструктура військового аеродрому "Бельбек".