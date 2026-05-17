ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах під Москвою

Сили оборони України 16 травня та в ніч проти 17 травня завдали серію ударів по об'єктах російської військової інфраструктури. Для атак по цілях у Московській області використовувалися українські розробки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR".

Після ударів на кількох об'єктах було зафіксовано пожежі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Зеленограді Московської області. Завод спеціалізується на виробництві мікросхем та високотехнологічної продукції для російського військово-промислового комплексу. Також був вражений об'єкт нафтової інфраструктури — насосна станція "Солнечногорская", яка використовується для зберігання та перекачування палива, зокрема для потреб російської армії.

Які об'єкти було уражено

підприємство "Ангстрем" у Зеленограді;

насосна станція "Сонячногірська" в Московській області;

командний пункт армії РФ у районі Бунге Донецької області;

пункти управління БПЛА в районах Дворічної, Завітного та Удачного;

місця зосередження особового складу армії РФ у Донецькій, Запорізькій та Курській областях.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем, ракетні та артилерійські бригади ЗСУ. Раніше Україна вже завдавала ударів по об'єктах російської нафтової та військової інфраструктури в Московській області, Брянську, Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму. Останніми місяцями українські далекобійні безпілотники регулярно атакують підприємства, пов'язані з виробництвом озброєння і забезпеченням армії РФ.

