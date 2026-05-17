Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вразили підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї

ЗСУ вразили підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 19:50
ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах під Москвою
Український артилерист. Фото: УНІАН

Сили оборони України 16 травня та в ніч проти 17 травня завдали серію ударів по об'єктах російської військової інфраструктури. Для атак по цілях у Московській області використовувалися українські розробки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR".

Після ударів на кількох об'єктах було зафіксовано пожежі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Зеленограді Московської області. Завод спеціалізується на виробництві мікросхем та високотехнологічної продукції для російського військово-промислового комплексу. Також був вражений об'єкт нафтової інфраструктури — насосна станція "Солнечногорская", яка використовується для зберігання та перекачування палива, зокрема для потреб російської армії.

Які об'єкти було уражено

  • підприємство "Ангстрем" у Зеленограді;
  • насосна станція "Сонячногірська" в Московській області;
  • командний пункт армії РФ у районі Бунге Донецької області;
  • пункти управління БПЛА в районах Дворічної, Завітного та Удачного;
  • місця зосередження особового складу армії РФ у Донецькій, Запорізькій та Курській областях.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем, ракетні та артилерійські бригади ЗСУ. Раніше Україна вже завдавала ударів по об'єктах російської нафтової та військової інфраструктури в Московській області, Брянську, Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму. Останніми місяцями українські далекобійні безпілотники регулярно атакують підприємства, пов'язані з виробництвом озброєння і забезпеченням армії РФ.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що ЗСУ практично щодня вражають важливі військові об'єкти в Росії.

Читайте також:

Також Новини.LIVE писали, що напередодні українські дрони знищили рідкісний російський комплекс Тор М2.

ЗСУ обстріли війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації