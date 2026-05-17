Главная Новости дня ВСУ поразили предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия

ВСУ поразили предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия

Дата публикации 17 мая 2026 19:50
ВСУ нанесли удары по важным объектам под Москвой
Украинский артиллерист. Фото: УНИАН

Силы обороны Украины 16 мая и в ночь на 17 мая нанесли серию ударов по объектам российской военной инфраструктуры. Для атак по целям в Московской области использовались украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".

После ударов на нескольких объектах были зафиксированы пожары, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области. Завод специализируется на производстве микросхем и высокотехнологичной продукции для российского военно-промышленного комплекса. Также был поражен объект нефтяной инфраструктуры — насосная станция "Солнечногорская", которая используется для хранения и перекачки топлива, в том числе для нужд российской армии.

Какие объекты были поражены

  • предприятие "Ангстрем" в Зеленограде;
  • насосная станция "Солнечногорская" в Московской области;
  • командный пункт армии РФ в районе Бунге Донецкой области;
  • пункты управления БПЛА в районах Двуречной, Заветного и Удачного;
  • места сосредоточения личного состава армии РФ в Донецкой, Запорожской и Курской областях.

В операции принимали участие подразделения Сил беспилотных систем, ракетные и артиллерийские бригады ВСУ. Ранее Украина уже наносила удары по объектам российской нефтяной и военной инфраструктуры в Московской области, Брянске, Белгороде и временно оккупированном Крыму. В последние месяцы украинские дальнобойные беспилотники регулярно атакуют предприятия, связанные с производством вооружения и обеспечением армии РФ. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что ВСУ практически каждый день поражают важные военные объекты в России. 

Также Новини.LIVE писали, что накануне украинские дроны уничтожили редкий российский комплекс Тор М2. 

ВСУ обстрелы война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
