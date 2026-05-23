Зеленский подтвердил удар по химзаводу РФ "Метафракс Кемикалс"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в субботу, 23 мая.

Зеленский об ударах СБУ по химическому заводу РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Служба безопасности Украины нанесла удар по одному из ключевых предприятий российской химической промышленности — "Метафракс Кемикалс". Этот завод расположен в Пермском крае РФ, примерно в 1700 километрах от украинской границы.

Глава государства подчеркнул, что это предприятие является важным звеном российского военно-промышленного комплекса, поскольку его продукция используется в производстве авиатехники, беспилотников, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

Отдельно украинский лидер поблагодарил СБУ за результативную работу и эффективные действия в глубоком тылу противника.

"Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы — 1700 километров, это Пермский край. "Метафракс Кемикалс " — важная часть российской химической индустрии. Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен", — сообщил Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 21 мая 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных результатах работы Центра спецопераций "А" СБУ на временно оккупированных территориях. По его словам, украинские силы поразили штаб российской ФСБ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1". Он также отметил, что в результате одной операции потери противника составили около 100 человек убитыми и ранеными.

Новини.LIVE также писали, что 17 мая Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли серии ударов по стратегическим объектам России в Московской области и временно оккупированном Крыму. Среди целей — Московский НПЗ, предприятия российского ВПК и инфраструктура военного аэродрома "Бельбек".