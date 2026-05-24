СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей Москву топливом

Пожар в результате атаки. Иллюстративное фото: Getty Image

Служба безопасности Украины нанесла удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Объект является важным узлом системы нефтепродуктопроводов, который обеспечивает горючим московский регион и крупные российские аэропорты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ.

Дроны атаковали "Второво" в РФ

Операцию провели специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ в рамках задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

По информации СБУ, станция перекачивает преимущественно дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России к экспортным портам и внутренним потребителям. Через этот узел обеспечиваются крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар площадью около 800 м².

В спецслужбе отметили, что Украина наносит удары исключительно по военным и стратегическим целям, которые работают на обеспечение российской агрессии, в отличие от РФ, которая целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение российского предприятия "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ. По словам главы государства, этот объект является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, а операцию провели украинские спецслужбы.

Также Зеленский сообщил об успешных действиях воинов Центра спецопераций "А" Служба безопасности Украины. По его словам, украинские силы поразили штаб российской ФСБ и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Украины.