Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей Москву топливом

СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей Москву топливом

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 16:52
СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей Москву топливом
Пожар в результате атаки. Иллюстративное фото: Getty Image

Служба безопасности Украины нанесла удар по линейной производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Объект является важным узлом системы нефтепродуктопроводов, который обеспечивает горючим московский регион и крупные российские аэропорты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ.

Дроны атаковали "Второво" в РФ

Операцию провели специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ в рамках задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

По информации СБУ, станция перекачивает преимущественно дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России к экспортным портам и внутренним потребителям. Через этот узел обеспечиваются крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар площадью около 800 м².

Читайте также:

В спецслужбе отметили, что Украина наносит удары исключительно по военным и стратегическим целям, которые работают на обеспечение российской агрессии, в отличие от РФ, которая целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем", — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение российского предприятия "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ. По словам главы государства, этот объект является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, а операцию провели украинские спецслужбы.

Также Зеленский сообщил об успешных действиях воинов Центра спецопераций "А" Служба безопасности Украины. По его словам, украинские силы поразили штаб российской ФСБ и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Украины.

СБУ топливо Россия
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации