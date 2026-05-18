ЗСУ уразили протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА Росії

Протидиверсійний катер проєкту "Грачонок". Фото: росЗМІ

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 18 травня завдали уражень по низці важливих обʼєктів російських окупантів. Зокрема, йдеться про протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження російських обʼєктів

Підтверджено ураження протидиверсійного катера проєкту "Грачонок" у районі Каспійська. Такі катери застосовуються для охорони пунктів базування кораблів, а також для протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА Росії у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області РФ.

Також українські військові уразили скупчення живої сили противника в Піддубному на Донеччині та в Ольгиному на Херсонщині.

Читайте також:

"За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня 2026 року уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Також 16 травня через ураження аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї було знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Крім того, підтверджено, що того ж дня уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному Брянської області.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України", — додали в Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 17 травня Сили оборони України завдали ударів по обʼєктах російської військової інфраструктури. Воїни використовували RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" та БАРС-СМ "GLADIATOR".

Крім того, СБУ та Сили оборони вдарили по декількох стратегічних обʼєктах у Московській області та тимчасово окупованому Криму. Зокрема, серед уражених цілей Московський НПЗ.