Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ поразили противодиверсионный катер и пункты управления БпЛА России

ВСУ поразили противодиверсионный катер и пункты управления БпЛА России

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 14:49
ВСУ поразили противодиверсионный катер и пункты управления БпЛА России
Противодиверсионный катер проекта "Грачонок". Фото: росСМИ

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 18 мая нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, речь идет о противодиверсионном катере и пунктах управления БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение российских объектов

Подтверждено поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска. Такие катера применяются для охраны пунктов базирования кораблей, а также для противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, поражены пункты управления БпЛА России в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области РФ.

Также украинские военные поразили скопления живой силы противника в Поддубном Донецкой области и в Ольгино Херсонской области.

Читайте также:

"По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий подтверждено, что 17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области", — говорится в сообщении.

Также 16 мая из-за поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае были уничтожены вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200. Кроме того, подтверждено, что в тот же день поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — добавили в Генштабе.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российской военной инфраструктуры. Воины использовали RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".

Кроме того, СБУ и Силы обороны ударили по нескольким стратегическим объектам в Московской области и временно оккупированном Крыму. В частности, среди пораженных целей Московский НПЗ.

война ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации