ВСУ поразили противодиверсионный катер и пункты управления БпЛА России

Противодиверсионный катер проекта "Грачонок". Фото: росСМИ

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 18 мая нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, речь идет о противодиверсионном катере и пунктах управления БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Поражение российских объектов

Подтверждено поражение противодиверсионного катера проекта "Грачонок" в районе Каспийска. Такие катера применяются для охраны пунктов базирования кораблей, а также для противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, поражены пункты управления БпЛА России в районах Раздольного и Шевченко Донецкой области, Двуречного Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области РФ.

Также украинские военные поразили скопления живой силы противника в Поддубном Донецкой области и в Ольгино Херсонской области.

"По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий подтверждено, что 17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области", — говорится в сообщении.

Также 16 мая из-за поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае были уничтожены вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200. Кроме того, подтверждено, что в тот же день поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — добавили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российской военной инфраструктуры. Воины использовали RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint" и БАРС-СМ "GLADIATOR".

Кроме того, СБУ и Силы обороны ударили по нескольким стратегическим объектам в Московской области и временно оккупированном Крыму. В частности, среди пораженных целей Московский НПЗ.