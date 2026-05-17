Война возвращается в "родную гавань": Зеленский об ударе по Подмосковью

Срочная новость

Сегодня очень масштабно Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка отработали по Московскому региону. Хорошая волна наших дипстрайков - обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей на этот раз - более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают.



Как я вчера и говорил, россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов - в Украине, или в Молдове, или в любой другой стране-соседке. Также наши Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности в Крыму.



И эта наша дальнобойность - это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа - именно против народа.

Новость дополняется...