Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых результатах украинских дальнобойных ударов по военным и стратегическим объектам России. По словам главы государства, часть операций еще продолжается.

Украина наносит дальнобойные удары по РФ

Зеленский подчеркнул, что украинские силы наносили удары по российской авиации, системам ПВО, кораблям и объектам нефтяной инфраструктуры на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта.

По словам главы государства, среди пораженных целей — самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-27, корабль-сухогруз с боеприпасами, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитный ракетный комплекс "Тор", а также комплекс связи "Редут-2УС".

Кроме того, украинские силы поразили российские беспилотники, корабли и объекты нефтяной отрасли РФ.

"Это вполне справедливые наши ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать", — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил украинских военных и спецслужбы за проведение операций.

"Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость", — подытожил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 мая в российском Невинномысске Ставропольского края прогремели взрывы. После атаки на территории химического предприятия"Невинномысский Азот" вспыхнул масштабный пожар.

Тем временем в российской Рязани утром 15 мая загорелся нефтеперерабатывающий завод. Также огонь охватил несколько жилых многоэтажек, жителей которых пришлось эвакуировать.