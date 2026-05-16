Зеленський заявив про нові далекобійні удари по Росії

Зеленський заявив про нові далекобійні удари по Росії

Дата публікації: 16 травня 2026 13:29
Зеленський заявив про нові далекобійні удари по Росії
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові результати українських далекобійних ударів по військових і стратегічних об'єктах Росії. За словами глави держави, частина операцій ще триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

Україна завдає далекобійних ударів по РФ

Зеленський наголосив, що українські сили завдавали ударів по російській авіації, системах ППО, кораблях та об'єктах нафтової інфраструктури на відстані майже 1000 кілометрів від лінії фронту.

За словами глави держави, серед уражених цілей — літак-амфібія Бе-200, гвинтокрил Ка-27, корабель-суховантаж із боєприпасами, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", зенітний ракетний комплекс "Тор", а також комплекс зв’язку "Редут-2УС".

Крім того, українські сили уразили російські безпілотники, кораблі та об'єкти нафтової галузі РФ.

"Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати", — наголосив Зеленський.

Президент також подякував українським військовим і спецслужбам за проведення операцій.

"Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність", — підсумував глава держави.

Зеленський повідомив про нові удари вглиб РФ
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 травня у російському Невинномиську Ставропольського краю пролунали вибухи. Після атаки на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" спалахнула масштабна пожежа.

Тим часом у російській Рязані вранці 15 травня загорівся нафтопереробний завод. Також вогонь охопив кілька житлових багатоповерхівок, мешканців яких довелося евакуйовувати.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
