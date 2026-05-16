Дрони атакували найбільший хімкомбінат у РФ: спалахнула пожежа

Пожежа у Невинномиську. Фото: кадр з відео

У ніч на 16 травня у російському місті Невинномиськ Ставропольського краю Росії пролунали вибухи. Після атаки на території хімічного підприємства "Невинномиський Азот" виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео росіян у соцмережах.

Безпілотники атакували "Невинномиський Азот"

За даними російських Telegram-каналів, вночі у місті пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа на підприємстві. У мережі росіяни також скаржилися на роботу систем протиповітряної оборони, стверджуючи, що безпілотники нібито безперешкодно досягли цілі.

Це щонайменше шоста атака на підприємство від початку повномасштабної війни.

Наслідки атаки на "Невинномиський Азот". Фото: t.me/supernova_plus

Раніше "Невинномиський Азот" уже зазнавав ударів у 2025 та 2026 роках. За інформацією Reuters, підприємства компанії Єврохім, до яких належить завод, постачали хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин, що використовуються у виготовленні артилерійських боєприпасів.

Читайте також:

"Невинномиський Азот" вважається найбільшим хімічним підприємством на півдні Росії. Завод виробляє аміак, метанол, карбамід, аміачну селітру, азотні добрива та іншу хімічну продукцію, а також є єдиним виробником синтетичної оцтової кислоти та меламіну в РФ. Продукція підприємства постачається більш ніж у 65 країн світу. На заводі працюють близько 3,5 тисячі людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у російській Рязані вранці 15 травня спалахнула масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу. Також загорілися кілька житлових багатоповерхівок.

Крім того, українські військові 12 травня та в ніч на 13 травня завдали ударів по низці важливих об'єктів російської армії. Серед уражених цілей — нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ, а також командно-спостережні пункти та райони зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах Росії.