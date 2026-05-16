Главная Новости дня Дроны атаковали крупнейший химкомбинат в РФ: вспыхнул пожар

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 09:26
Пожар в Невинномысске. Фото: кадр из видео

В ночь на 16 мая в российском городе Невинномысск Ставропольского края России прогремели взрывы. После атаки на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео россиян в соцсетях.

Беспилотники атаковали "Невинномысский Азот"

По данным российских Telegram-каналов, ночью в городе прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар на предприятии. В сети россияне также жаловались на работу систем противовоздушной обороны, утверждая, что беспилотники якобы беспрепятственно достигли цели.

Это как минимум шестая атака на предприятие с начала полномасштабной войны.

Дрони атакували хімічний завод у РФ 16 травня
Последствия атаки на "Невинномысский Азот". Фото: t.me/supernova_plus

Ранее "Невинномысский Азот" уже подвергался ударам в 2025 и 2026 годах. По информации Reuters, предприятия компании Еврохим, к которым относится завод, поставляли химические компоненты для производства взрывчатых веществ, используемых в изготовлении артиллерийских боеприпасов.

"Невинномысский Азот" считается крупнейшим химическим предприятием на юге России. Завод производит аммиак, метанол, карбамид, аммиачную селитру, азотные удобрения и другую химическую продукцию, а также является единственным производителем синтетической уксусной кислоты и меламина в РФ. Продукция предприятия поставляется более чем в 65 стран мира. На заводе работают около 3,5 тысячи человек.

Как сообщали Новини.LIVE, в российской Рязани утром 15 мая вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Также загорелись несколько жилых многоэтажек.

Кроме того, украинские военные 12 мая и в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду важных объектов российской армии. Среди пораженных целей — нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ, а также командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы противника на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

дроны Россия атака
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
