Дроны атаковали крупнейший химкомбинат в РФ: вспыхнул пожар

Пожар в Невинномысске.

В ночь на 16 мая в российском городе Невинномысск Ставропольского края России прогремели взрывы. После атаки на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" возник масштабный пожар.

Беспилотники атаковали "Невинномысский Азот"

По данным российских Telegram-каналов, ночью в городе прогремели мощные взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар на предприятии. В сети россияне также жаловались на работу систем противовоздушной обороны, утверждая, что беспилотники якобы беспрепятственно достигли цели.

Это как минимум шестая атака на предприятие с начала полномасштабной войны.

Последствия атаки на "Невинномысский Азот".

Ранее "Невинномысский Азот" уже подвергался ударам в 2025 и 2026 годах. По информации Reuters, предприятия компании Еврохим, к которым относится завод, поставляли химические компоненты для производства взрывчатых веществ, используемых в изготовлении артиллерийских боеприпасов.

"Невинномысский Азот" считается крупнейшим химическим предприятием на юге России. Завод производит аммиак, метанол, карбамид, аммиачную селитру, азотные удобрения и другую химическую продукцию, а также является единственным производителем синтетической уксусной кислоты и меламина в РФ. Продукция предприятия поставляется более чем в 65 стран мира. На заводе работают около 3,5 тысячи человек.

Как сообщали Новини.LIVE, в российской Рязани утром 15 мая вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Также загорелись несколько жилых многоэтажек.

Кроме того, украинские военные 12 мая и в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду важных объектов российской армии. Среди пораженных целей — нефтяной терминал в Краснодарском крае РФ, а также командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы противника на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.