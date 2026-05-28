Через дію РЕБ: у Нижньому Новгороді дрон влетів у будівлю суду
У російському Нижньому Новгороді 28 травня лунали вибухи. Після спрацювання системи радіоелектронної боротьби дрон влучив в будівлю обласного суду.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки.
Російські засоби РЕБ намагалися придушити дрон, але натомість змінили траєкторію польоту безпілотника, через що він врізався в будівлю суду.
"У Нижньому Новгороді спрацювала система радіоелектронної боротьби. Місцеві пишуть, що дрон влетів у Нижньогородський обласний суд", — йдеться у повідомленні.
Наразі немає офіційної інформації, а місцева влада не коментувала інцидент.
Як писали Новини.LIVE, 24 травня СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції, що забезпечує Москву пальним. Йдеться про об'єкт "Второво" у Володимирській області РФ. Операцію провели в межах завдань, поставлених президентом Володимиром Зеленським.
А 21 травня українські воїни уразили Сизранський НПЗ в Росії. Він розташований за 800 км від кордону України. Президент назвав такі дії продовженням "далекобійних санкцій" проти російської енергетичної галузі.