Головна Новини дня Через дію РЕБ: у Нижньому Новгороді дрон влетів у будівлю суду

Дата публікації: 28 травня 2026 09:50
Нижньогородський обласний суд в Росії. Фото: кадр з відео

У російському Нижньому Новгороді 28 травня лунали вибухи. Після спрацювання системи радіоелектронної боротьби дрон влучив в будівлю обласного суду. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки. 

Дрон влучив у будівлю суду в Росії

Російські засоби РЕБ намагалися придушити дрон, але натомість змінили траєкторію польоту безпілотника, через що він врізався в будівлю суду. 

Влучання дрона у будівлю суду в Росії. Фото: кадр з відео

"У Нижньому Новгороді спрацювала система радіоелектронної боротьби. Місцеві пишуть, що дрон влетів у Нижньогородський обласний суд", — йдеться у повідомленні.

Наразі немає офіційної інформації, а місцева влада не коментувала інцидент. 

Як писали Новини.LIVE, 24 травня СБУ вдарила по нафтоперекачувальній станції, що забезпечує Москву пальним. Йдеться про об'єкт "Второво" у Володимирській області РФ. Операцію провели в межах завдань, поставлених президентом Володимиром Зеленським.

А 21 травня українські воїни уразили Сизранський НПЗ в Росії. Він розташований за 800 км від кордону України. Президент назвав такі дії продовженням "далекобійних санкцій" проти російської енергетичної галузі.

дрони Росія РЕБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
