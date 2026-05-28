Главная Новости дня Из-за действия РЭБ: в Нижнем Новгороде дрон влетел в здание суда

Дата публикации 28 мая 2026 09:50
Нижегородский областной суд в России. Фото: кадр из видео

В российском Нижнем Новгороде 28 мая раздавались взрывы. После срабатывания системы радиоэлектронной борьбы дрон попал в здание областного суда.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики.

Дрон попал в здание суда в России

Российские средства РЭБ пытались подавить дрон, но вместо этого изменили траекторию полета беспилотника, из-за чего он врезался в здание суда.

Удар дрона по зданию суда в России. Фото: кадр из видео

"В Нижнем Новгороде сработала система радиоэлектронной борьбы. Местные пишут, что дрон влетел в Нижегородский областной суд", — говорится в сообщении.

На данный момент нет официальной информации, а местные власти не комментировали инцидент.

Как писали Новини.LIVE, 24 мая СБУ ударила по нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей Москву топливом. Речь идет об объекте "Второво" во Владимирской области РФ. Операцию провели в рамках задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

А 21 мая украинские воины поразили Сызранский НПЗ в России. Он расположен в 800 км от границы Украины. Президент назвал такие действия продолжением "дальнобойных санкций" против российской энергетической отрасли.

дроны Россия РЭБ
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
