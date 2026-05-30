Дроны массированно атаковали Россию: под ударом были танкер и нефтебаза

Пожар в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия в ночь на 30 мая оказалась под массированной атакой дронами. В частности, под ударом были танкер и нефтебаза. Кроме того, мощные взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Россия под атакой дронов 30 мая

Россияне из Таганрога Ростовской области сообщали об атаке с часу ночи, а угроза дронов продолжалась до пяти часов утра. Кроме того, была информация о взрывах в районе Таганрогского залива и авиазавода.

Впоследствии губернатор региона Юрий Слюсар подтвердил атаку и сообщил о повреждениях.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БпЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется", — заявил он.

Также под ударами БпЛА оказался город Армавир Краснодарского края. По предварительной информации, была атакована нефтебаза "Южная нефтяная компания".

Взрывы в Крыму

Этой ночью мощные взрывы раздавались также во временно оккупированной Феодосии, где, вероятно, была атакована нефтебаза.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Поражение произошло уже в пятый раз.

А 28 мая из-за срабатывания системы РЭБ дрон попал в здание областного суда в Нижнем Новгороде. Местные власти проигнорировали инцидент.