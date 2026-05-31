Россия под ударом дронов: в Саратове пожары на территории НПЗ

Пожар на территории НПЗ в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus

В российском Саратове в ночь на 31 мая раздавались мощные взрывы. Город атаковали беспилотники. В частности, сообщается об ударе по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Саратове

По предварительной информации, удар по НПЗ мог прийтись на установку изомеризации. Местные сообщают о нескольких очагах возгорания на территории предприятия.

Задымление в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовский нефтеперерабатывающий завод относится к ведущим предприятиям отрасли в Поволжье и работает в составе российской компании "Роснефть". На этом объекте изготавливают бензин, дизель и другие продукты переработки нефти.

Пожар на НПЗ в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus

Последствия атаки БпЛА на Саратов 31 мая. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовский НПЗ не впервые подпадает под удар дронов. В частности, предприятие уже временно останавливало отдельные производственные мощности.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 30 мая в России и во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. В частности, под ударом были танкер и нефтебаза.

Кроме того, 27 мая украинские воины в пятый раз поразили НПЗ в Туапсе. В результате атаки произошел масштабный пожар и сильное задымление.