Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия под ударом дронов: в Саратове пожары на территории НПЗ

Россия под ударом дронов: в Саратове пожары на территории НПЗ

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 07:29
Россия под ударом дронов: в Саратове пожары на территории НПЗ
Пожар на территории НПЗ в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus

В российском Саратове в ночь на 31 мая раздавались мощные взрывы. Город атаковали беспилотники. В частности, сообщается об ударе по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Саратове

По предварительной информации, удар по НПЗ мог прийтись на установку изомеризации. Местные сообщают о нескольких очагах возгорания на территории предприятия.

Вибухи в Саратові 31 травня
Задымление в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовский нефтеперерабатывающий завод относится к ведущим предприятиям отрасли в Поволжье и работает в составе российской компании "Роснефть". На этом объекте изготавливают бензин, дизель и другие продукты переработки нефти.

Саратов опинився під ударом Дронів 31 травня
Пожар на НПЗ в Саратове. Фото: t.me/exilenova_plus
Атака дронів на РФ 31 травня
Последствия атаки БпЛА на Саратов 31 мая. Фото: t.me/exilenova_plus

Саратовский НПЗ не впервые подпадает под удар дронов. В частности, предприятие уже временно останавливало отдельные производственные мощности.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 30 мая в России и во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. В частности, под ударом были танкер и нефтебаза.

Кроме того, 27 мая украинские воины в пятый раз поразили НПЗ в Туапсе. В результате атаки произошел масштабный пожар и сильное задымление.

НПЗ дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации