Уражено Волгоградський НПЗ: ЗСУ атакували низку об'єктів РФ

Дата публікації: 29 травня 2026 17:14
Горить НПЗ в Росії. Фото: Російські ЗМІ

Сили оборони України вкотре уразили низку важливих об'єктів російських окупантів. Відтак, українські оборонці атакували Волгоградський НПЗ, НПС "Ярославль-3" та ЗРК "Тор-М2". А також низка пунктів управління та складів противника.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю, 29 травня.

Сили оборони України уразили важливі об'єкти РФ

За даними Генштабу ЗСУ, 28 травня та в ніч на 29 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по важливих об’єктах російських окупантів. Серед них — Волгоградський нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ, де зафіксовано пожежу та ураження установок первинної й вторинної переробки нафти. Підприємство, яке входить до структури "Лукойлу", після удару зупинило виробничі процеси.

Також уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у Ярославській області РФ, де зафіксовано займання та горіння двох резервуарів обсягом 50 000 м³ і 20 000 м³. Об’єкт входить до системи трубопроводу "Сургут-Полоцьк" і належить компанії "Транснефть".

Окремо підтверджено ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М2" у районі Бердянського Запорізької області, а також командно-спостережного пункту противника поблизу Лимана Першого на Харківщині.

Крім того, під удари потрапили пункти управління БпЛА ворога в районах Тьоткіного Курської області РФ, Комара на Донеччині та Нестерянки на Запоріжжі. Також знищено склад матеріально-технічних засобів у районі Айдара на Луганщині.

У Генштабі повідомляють і про ураження районів зосередження живої сили противника на низці напрямків у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській та Курській областях.

У Силах оборони наголошують, що такі дії спрямовані на системне послаблення військового потенціалу РФ та змушення агресора до припинення війни проти України.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України в ніч проти 27 травня знову уразили нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла пожежа та сильне задимлення. За даними Генштабу, цей НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії та забезпечує виробництво пального для потреб російської армії.

Новини.LIVE також повідомляли, що Сили оборони України у період 25–26 травня завдали серії ударів по військових об’єктах та логістиці РФ. Підтверджено також зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" у Самарській області. У Генштабі ЗСУ зазначають, що такі дії спрямовані на послаблення військового потенціалу російських окупантів.

ЗСУ Генштаб ЗСУ Сили оборони України
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
