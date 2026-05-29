Поражен Волгоградский НПЗ: ВСУ атаковали ряд объектов РФ

Поражен Волгоградский НПЗ: ВСУ атаковали ряд объектов РФ

Дата публикации 29 мая 2026 17:14
Горит НПЗ в России. Фото: Российские СМИ

Силы обороны Украины в очередной раз поразили ряд важных объектов российских оккупантов. Следовательно, украинские защитники атаковали Волгоградский НПЗ, НПС "Ярославль-3" и ЗРК "Тор-М2". А также ряд пунктов управления и складов противника.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в пятницу, 29 мая.

Силы обороны Украины поразили важные объекты РФ

По данным Генштаба ВСУ, 28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по важным объектам российских оккупантов. Среди них — Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ, где зафиксирован пожар и поражение установок первичной и вторичной переработки нефти. Предприятие, которое входит в структуру "Лукойла", после удара остановило производственные процессы.

Также поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" в Ярославской области РФ, где зафиксировано возгорание и горение двух резервуаров объемом 50 000 м³ и 20 000 м³. Объект входит в систему трубопровода "Сургут-Полоцк" и принадлежит компании "Транснефть".

Отдельно подтверждено поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в районе Бердянского Запорожской области, а также командно-наблюдательного пункта противника вблизи Лимана Первого на Харьковщине.

Кроме того, под удары попали пункты управления БпЛА врага в районах Теткино Курской области РФ, Комара в Донецкой области и Нестерянки в Запорожье. Также уничтожен склад материально-технических средств в районе Айдара на Луганщине.

В Генштабе сообщают и о поражении районов сосредоточения живой силы противника на ряде направлений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Курской областях.

В Силах обороны подчеркивают, что такие действия направлены на системное ослабление военного потенциала РФ и принуждение агрессора к прекращению войны против Украины.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Силы обороны Украины в ночь на 27 мая снова поразили нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия возник пожар и сильное задымление. По данным Генштаба, этот НПЗ является одним из крупнейших на юге России и обеспечивает производство топлива для нужд российской армии.

Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны Украины в период 25-26 мая нанесли серии ударов по военным объектам и логистике РФ. Подтверждена также остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. В Генштабе ВСУ отмечают, что такие действия направлены на ослабление военного потенциала российских оккупантов.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
