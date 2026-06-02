Европа должна присоединиться к переговорам, — Буданов

Европейские страны должны присоединиться к будущим переговорам об окончании войны как полноправная сторона, однако пока они не сформировали общей платформы и не выбрали своего представителя. Кирилл Буданов отметил необходимость участия Европы в переговорном процессе.

Об этом в Киеве во время международного Форума "Архитектура Безопасности" заявил руководитель ОПУ Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Буданов назвал главную проблему Европы перед переговорами

Согласно оценке руководителя Офиса президента, Европа вряд ли сможет выполнить миссию посредника в переговорах, которые будут касаться завершения войны. Впрочем, привлечение европейских стран к этому процессу на определенном этапе является обязательным, но уже в статусе полноценного и равноправного участника.

Этот тезис подтвердил и детализировал руководитель ОПУ Кирилл Буданов, который подчеркнул, что ключевая проблема сейчас заключается в определении конкретного представителя от Европы и формировании ее консолидированного видения.

Он отметил, что на сегодня внутри европейского сообщества еще нет окончательного решения относительно того, какая именно организация или страна выступит "единым окном" для защиты и представления интересов всего региона за столом переговоров.

Кирилл Буданов подробно описал внутренние разногласия, с которыми сталкивается европейское сообщество из-за своей многовекторности: "Европа — это и Испания, и Чехия, и Литва, и Германия, и Польша. У всех будут немного разные взгляды на этот вопрос, а позиция нужна единая."

Новини.LIVE ранее сообщали, что Кирилл Буданов заявлял о появлении первых фактических предпосылок для остановки активных боевых действий в Украине. Он подтвердил стремление руководства государства завершить горячую фазу противостояния до наступления зимнего периода. В то же время глава военной разведки отметил, что окончательный результат этого процесса напрямую будет зависеть от готовности российской стороны зафиксировать прекращение огня и подписать официальное соглашение.

О фактическом прекращении эффективной работы действующего переговорного формата с участием украинской, американской и российской делегаций заявлял глава МИД Андрей Сибига. Он пояснил, что дипломатические усилия под руководством Соединенных Штатов зашли в тупик из-за нежелания Москвы идти на конструктивный диалог. По мнению министра, восстановление мирного урегулирования и дальнейшее движение вперед станут возможными только в случае организации прямого саммита лидеров стран.

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что на сегодня Вашингтон не участвует ни в каких переговорных процессах между Киевом и Москвой для прекращения боевых действий. Вместе с тем, американская сторона говорит о готовности снова взять на себя посреднические функции, как только появятся четкие признаки для конструктивного и результативного диалога между сторонами конфликта.