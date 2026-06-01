Буданов оценил угрозу от российских ракет "Орешник"

Российские экспериментальные ракетные системы типа "Орешник" или "Кедр" являются исключительно инструментом политического запугивания, тогда как реальную повседневную опасность для Украины представляют массовые запасы обычных крылатых ракет, комплексов С-400, "Искандеров" и беспилотников. В то же время Кремль все еще обладает экономическим потенциалом для длительного ведения войны.

Об этом заявил глава ОПУ Кирилл Буданов эксклюзивно журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на международном Форуме Архітектура Безпеки.

Буданов объяснил влияние украинских атак на настроения россиян

Стремительный рост интенсивности украинских воздушных ударов по территории Российской Федерации спровоцировал глубокий ментальный кризис внутри страны-агрессора. Первые подобные атаки произошли еще в конце 2022 года, однако нынешняя волна регулярных налетов ракет и беспилотных летательных аппаратов застала российское общество совершенно врасплох.

Кирилл Буданов заявил, что население оказалось морально неготовым к боевым действиям на собственной земле.

"Для них это реально проблема, потому что ее общество не было морально готово к тому, что могут массово залетать дроны, дроны, где-то ракеты. Для них это шок. И у них полное непонимание и неготовность общества воспринимать это. То есть это то, чего никогда не может быть, потому что они очень сильные, очень мощные, и все их боятся. А оказывается иначе", — сказал глава Офиса Президента Украины.

Систематические удары по топливному сектору, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, также ощутимо сказываются на финансовой стабильности России. Несмотря на очевидное негативное влияние на вражескую экономику, Кирилл Буданов призывает трезво оценивать оборонный потенциал захватчиков.

По его словам, повреждение промышленных мощностей создает существенные препятствия для Кремля, но оно не может мгновенно парализовать российскую армию, поскольку у Москвы все еще есть ресурс для того, чтобы продолжать вести боевые действия.

Анализируя недавно анонсированные Москвой запуски новейших баллистических систем, руководитель военной разведки призвал общество не поддаваться панике и не переоценивать медийный эффект от четырех зафиксированных применений экспериментального оружия.

"Комплекс "Кедр", "Орешник" и тому подобные разработки... об этом не следует сильно вам высказываться, потому что это средство демонстративное прежде всего", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он добавил, что подобные заявления не могут изменить ход противостояния, ведь базовая военная угроза для украинских городов кроется в совершенно других, классических типах вооружения, которых в распоряжении Российской Федерации остается абсолютно достаточное количество.

"У нас проблема более насущная - это обычные, как говорят, для нас Искандеры, это комплекс С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ну и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты", - перечислил Буданов.

