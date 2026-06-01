Буданов оцінив загрозу від російських ракет "Орєшнік"

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Російські експериментальні ракетні системи типу "Орєшнік" або "Кедр" є винятково інструментом політичного залякування, тоді як реальну повсякденну небезпеку для України становлять масові запаси звичайних крилатих ракет, комплексів С-400, "Іскандерів" та безпілотників. Водночас Кремль усе ще володіє економічним потенціалом для тривалого ведення війни.

Про це заявив очільник ОПУ Кирило Буданов ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на міжнародному Форумі Архітектура Безпеки.

Буданов пояснив вплив українських атак на настрої росіян

Стрімке зростання інтенсивності українських повітряних ударів по території Російської Федерації спровокувало глибоку ментальну кризу всередині країни-агресора. Перші подібні атаки відбулися ще наприкінці 2022 року, проте нинішня хвиля регулярних нальотів ракет та безпілотних літальних апаратів застала російське суспільство абсолютно зненацька.

Кирило Буданов заявив, що населення виявилося морально неготовим до бойових дій на власній землі.

"Для них це реально проблема, тому що її суспільство не було морально готове до того, що можуть масово залітати дрони, дрони, десь ракети. Для них це шок.

І у них повне нерозуміння і неготовність суспільства сприймати це. Тобто це те, чого ніколи не може бути, бо вони дуже сильні, дуже потужні, і всі їх бояться. А виявляється інакше", — сказав очільник Офісу Президента України.

Читайте також:

Систематичні удари по паливному сектору, зокрема по нафтопереробних заводах, також відчутно позначаються на фінансовій стабільності Росії. Попри очевидний негативний вплив на ворожу економіку, Кирило Буданов закликає тверезо оцінювати оборонний потенціал загарбників.

За його словами, пошкодження промислових потужностей створює суттєві перешкоди для Кремля, але воно неспроможне миттєво паралізувати російську армію, оскільки у Москви все ще є ресурс для того, щоб продовжувати ведення бойових дій.

Аналізуючи нещодавно анонсовані Москвою запуски новітніх балістичних систем, керівник воєнної розвідки закликав суспільство не піддаватися паніці та не переоцінювати медійний ефект від чотирьох зафіксованих застосувань експериментальної зброї.

"Комплекс "Кедр", "Орєшнік" і тому подібні розробки... про це не слід сильно вам висловлюватись, тому що це засіб демонстративний перш за все", — наголосив Кирило Буданов.

Він додав, що подібні заяви не можуть змінити хід протистояння, адже базова воєнна загроза для українських міст криється у зовсім інших, класичних типах озброєння, яких у розпорядженні Російської Федерації залишається абсолютно достатня кількість.

"У нас проблема більш насущна — це звичайні, як кажуть, для нас Іскандери, це комплекс С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування, ну і, на жаль, безпілотні літальні апарати", — перелічив Буданов.

Новини.LIVE раніше повідомляв, що Кирило Буданов заявив про колосальні втрати в російській армії. Зокрема, окупанти вже понад рік не можуть захопити Степногірськ в Запорізькій області та мають значні жертви серед військових.

Тим часом в Росії через гострий дефіцит пального уже заборонили експорт авіагасу та інших видів палива. Причиною цього стала серія успішних атак ЗСУ на нафтові заводи та перекачувальні станції в Росії.