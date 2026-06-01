Дефіцит пального в Росії: влада зупиняє вивезення авіагасу

Російські літаки. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Масштабні пошкодження російської нафтопереробної галузі внаслідок ударів українських безпілотників змусили уряд РФ повністю зупинити експорт авіаційного пального до кінця осені. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 30 листопада.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Росія до листопада не продаватиме авіагас через гострий дефіцит

Глибока криза в російській нафтопереробній сфері, яка виникла через серію вдалих атак українських дронів, змусила Кремль піти на радикальні кроки задля захисту внутрішнього ринку.

Лише протягом минулого місяця частково або повністю припинили виробництво шість великих заводів. Серед них опинилися "Нижегороднафтооргсинтез" компанії "Лукойл" та "Киришинефтеоргсинтез" від "Сургутнафтогазу", котрі посідають четверте та друге місце в Росії за обсягами потужності.

Загалом російські нафтокомпанії втратили 25% своїх потужностей з випуску палива, а в центральній частині держави-агресора зупинилися майже всі НПЗ.

Читайте також:

У зв'язку з цим кабінет міністрів Росії офіційно оголосив про заборону експорту авіаційного пального, яка діятиме до 30 листопада. Як повідомляє російське видання, рішення обмежує вивезення палива для реактивних двигунів, зокрема й купленого на біржових торгах.

Водночас у новому обмеженні передбачено кілька винятків. Заборона не зачепить авіаційний гас, який пройшов митне оформлення до моменту набрання чинності новими правилами, паливо в технологічних ємностях повітряних суден, а також постачання, що здійснюються в межах міжурядових угод.

Варто зазначити, що це рішення ухвалили після запровадження заборони на вивезення бензину, яка діє з кінця березня. За інформацією медіа, нафтовикам наполегливо порадили "стримувати експорт" нафтопродуктів, щоб хоч якось полегшити дефіцит палива. Співрозмовники журналістів також зазначають, що окрім авіаційного гасу влада розглядає можливість заборони вивезення з країни дизельного пального.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українські дрони здійснили серію успішних далекобійних атак. У ніч проти 31 травня під атакою опинився НПЗ "Саратовський", який розташований за 1200 км від кордону України. Раніше, 21 травня, стало відомо про вибухи та пожежу на НПЗ "Сизранський", що за 800 км від кордону.

Окрім того, Україна атакувала російські судна, які працюють на тіньовий флот та незаконно перевозять нафту й нафтопродукти в обхід санкцій. Так у ніч проти 30 травня було атаковано танкер тіньового флоту Росії, а також дві нафтобази у Таганрозі та тимчасово окупованій Феодосії.