Дефицит топлива в России: власти останавливают вывоз авиакеросина

Российские самолеты.

Масштабные повреждения российской нефтеперерабатывающей отрасли в результате ударов украинских беспилотников заставили правительство РФ полностью остановить экспорт авиационного топлива до конца осени. Такие ограничения будут действовать как минимум до 30 ноября.

Об этом сообщают росСМИ, передает Новини.LIVE.

Россия до ноября не будет продавать авиакеросин из-за острого дефицита

Глубокий кризис в российской нефтеперерабатывающей сфере, который возник из-за серии удачных атак украинских дронов, заставил Кремль пойти на радикальные шаги для защиты внутреннего рынка.

Только в течение прошлого месяца частично или полностью прекратили производство шесть крупных заводов. Среди них оказались "Нижегороднефтеоргсинтез" компании "Лукойл" и "Киришинефтеоргсинтез" от "Сургутнефтегаза", которые занимают четвертое и второе место в России по объемам мощности.

В целом российские нефтекомпании потеряли 25% своих мощностей по выпуску топлива, а в центральной части государства-агрессора остановились почти все НПЗ.

В связи с этим кабинет министров России официально объявил о запрете экспорта авиационного топлива, который будет действовать до 30 ноября. Как сообщает российское издание, решение ограничивает вывоз топлива для реактивных двигателей, в том числе купленного на биржевых торгах.

В то же время в новом ограничении предусмотрено несколько исключений. Запрет не затронет авиационный керосин, который прошел таможенное оформление до момента вступления в силу новых правил, топливо в технологических емкостях воздушных судов, а также поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

Стоит отметить, что это решение приняли после введения запрета на вывоз бензина, который действует с конца марта. По информации медиа, нефтяникам настойчиво посоветовали "сдерживать экспорт" нефтепродуктов, чтобы хоть как-то облегчить дефицит топлива. Собеседники журналистов также отмечают, что кроме авиационного керосина власти рассматривают возможность запрета вывоза из страны дизельного топлива.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинские дроны совершили серию успешных дальнобойных атак. В ночь на 31 мая под атакой оказался НПЗ "Саратовский", который расположен в 1200 км от границы Украины. Ранее, 21 мая, стало известно о взрывах и пожаре на НПЗ "Сызранский", что в 800 км от границы.

Кроме того, Украина атаковала российские суда, которые работают на теневой флот и незаконно перевозят нефть и нефтепродукты в обход санкций. Так в ночь на 30 мая был атакован танкер теневого флота России, а также две нефтебазы в Таганроге и временно оккупированной Феодосии.