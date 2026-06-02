Решение, изменившее ход истории Украины: 30 лет без ядерного оружия

Президенты Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашение о ядерном разоружении Украины. Фото: Getty Images

30 лет назад, 2 июня 1996 года, Украина официально завершила процесс ядерного разоружения и потеряла статус ядерной державы, унаследованный после распада СССР. Отказ от третьего в мире по мощности ядерного арсенала стал одним из самых важных и судьбоносных решений в истории независимой Украины, что существенно повлияло на ее дальнейшее развитие и место в мировой политике.

Насколько мощным был ядерный арсенал Украины

По данным экспертов, после обретения независимости Украина унаследовала один из крупнейших ядерных арсеналов в мире. На ее территории находилось около 1 900 стратегических ядерных боеголовок и от 2 650 до 4 200 тактических ядерных боезарядов. Кроме того, Украина имела 176 межконтинентальных ракетных комплексов — 130 ракет типа SS-19 (УР-100Н) и 46 RT-23 (SS-24), а также около 44 стратегических бомбардировщиков.

Несмотря на размещение ядерного арсенала на территории Украины, контроль над большинством боеголовок и систем запуска оставался в руках централизованного советского, а затем российского командования. Украина унаследовала само оружие и необходимый персонал для его обслуживания, однако не имела доступа к механизмам его применения. Именно этот фактор стал одним из ключевых во время переговоров о выводе ядерного оружия с украинской территории.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. В результате этих договоренностей было закреплено, что Украина отказывается от ядерного наследия СССР и берет курс на полную ликвидацию ядерного арсенала, используя атомную энергию исключительно в мирных целях. Взамен ведущие ядерные державы должны были предоставить Украине гарантии безопасности и заверить в отсутствии угроз суверенитету или территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Украина неоднократно обвиняла Россию в нарушении международных договоренностей. В то же время в Киеве звучала критика и в адрес других государств-подписантов по выполнению ими своих обязательств.

Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины. Фото: Джордж Чернилевский

Музей ракетных войск стратегического назначения. Фото: Дмитрий Ларин

Зеленский назвал отказ от ядерного оружия большой ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что решение об отказе от ядерного арсенала было ошибкой с точки зрения гарантий безопасности, которые получило государство в обмен на разоружение.

По словам главы государства, Украина, соглашаясь отказаться от третьего по величине ядерного потенциала в мире, должна была получить значительно более весомые гарантии безопасности. В частности, по его убеждению, справедливой компенсацией могло бы стать членство в НАТО или другой действенный механизм коллективной защиты.

"Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", — подчеркнул Зеленский.

Заявление Зеленского. Фото: Telegram

Президент также отметил, что ответственность за это лежит не только на украинской стороне, но и на государствах-подписантах Будапештского меморандума, которые, будучи ядерными государствами, должны были обеспечить реальные механизмы защиты Украины после ее отказа от ядерного оружия.

По его словам, некоторые из стратегических бомбардировщиков, которые Украина передала России, впоследствии использовались против самой Украины во время войны.

Кроме того, в интервью Le Monde Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности от Запада для Украины должны быть максимально надежными и могут предусматривать даже предоставление ядерного оружия.

