Россия начала ядерные учения с привлечением 64 тысяч военных

Военные на учениях. Фото: Министерство обороны Беларуси

Министерство обороны России вывело на полигоны стратегическую авиацию, флоты и более 200 ракетных пусковых установок для проверки готовности ядерного арсенала. Кроме отработки пусков баллистических и крылатых ракет, российское командование протестирует механизмы применения ядерного оружия, которое было ранее передано на территорию республики Беларусь.

Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны, передает Новини.LIVE.

Россия проводит масштабные ядерные учения с Беларусью

Вооруженные Силы Российской Федерации начали комплексные учения по подготовке и применению ядерных сил "в условиях угрозы агрессии", которые продлятся с 19 по 21 мая. Для выполнения этих задач военное руководство РФ привлекло Ракетные войска стратегического назначения, Командование дальней авиации, Тихоокеанский и Северный флоты, а также подразделения Центрального и Ленинградского военных округов.

По официальным данным российского оборонного ведомства, в тренировках принимают участие более 64 тысяч человек личного состава и более 7800 единиц вооружения и техники. Также для учений будут использованы 200 ракетных пусковых установок. В воздух поднято более 140 летательных аппаратов. Значительное внимание уделено морским ударным силам: развернуто 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых являются профильными ракетными субмаринами стратегического назначения.

Официальной целью учений Россия называет проверку уровня подготовленности военного управления, оценку способности войск предотвращать агрессию и совершенствование навыков командования при реализации так называемых "мер сдерживания".

Российские соединения и воинские части будут приведены в полную боевую готовность, после чего должны осуществить учебные пуски крылатых и баллистических ракет на внутренних полигонах РФ. Отдельным и чрезвычайно важным этапом этих трехдневных сборов станет отработка вопросов совместной подготовки и непосредственного применения российского ядерного оружия, которое сейчас размещено на территории Беларуси.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Беларусь также привлечена к военным учениям. Они хотят вместе проверить, умеют ли войска применять ядерное оружие.

Ранее аналитики ISW объясняли почему кремлевский лидер Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием. Россиян пытаются отвлечь от провалов на фронте.

Также Владимир Зеленский сообщал, что Россия давит на Беларусь, чтобы та разместила на своей территории пусковые установки для баллистической межконтинентальной ракеты "Оршеник".