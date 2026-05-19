Росія розпочала ядерні навчання із залученням 64 тисяч військових

Військові на навчаннях. Фото: Міністерство оборони Білорусі

Міністерство оборони Росії вивело на полігони стратегічну авіацію, флоти і понад 200 ракетних пускових установок для перевірки готовності ядерного арсеналу. Крім відпрацювання пусків балістичних і крилатих ракет, російське командування протестує механізми застосування ядерної зброї, яку було раніше передано на територію республіки Білорусь.

Про це повідомили у пресслужбі російського міністерства оборони, передає Новини.LIVE.

Росія проводить масштабні ядерні навчання з Білоруссю

Збройні Сили Російської Федерації розпочали комплексні навчання з підготовки та застосування ядерних сил "в умовах загрози агресії", які триватимуть із 19 до 21 травня. Для виконання цих завдань військове керівництво РФ залучило Ракетні війська стратегічного призначення, Командування дальньої авіації, Тихоокеанський і Північний флоти, а також підрозділи Центрального і Ленінградського військових округів.

За офіційними даними російського оборонного відомства, у тренуваннях беруть участь понад 64 тисячі осіб особового складу і понад 7800 одиниць озброєння і техніки. Також для навчань будуть використані 200 ракетних пускових установок. У повітря піднято понад 140 літальних апаратів. Значну увагу приділено морським ударним силам: розгорнуто 73 надводних кораблі та 13 підводних човнів, вісім із яких є профільними ракетними субмаринами стратегічного призначення.

Офіційною метою навчань Росія називає перевірку рівня підготовленості військового управління, оцінку спроможності військ запобігати агресії та вдосконалення навичок командування під час реалізації так званих "заходів стримування".

Російські з'єднання та військові частини будуть приведені в повну бойову готовність, після чого мають здійснити навчальні пуски крилатих і балістичних ракет на внутрішніх полігонах РФ. Окремим і надзвичайно важливим етапом цих триденних зборів стане відпрацювання питань спільної підготовки та безпосереднього застосування російської ядерної зброї, яка зараз розміщена на території Білорусі.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Білорусь також залучена до військових навчань. Вони хочуть разом перевірити, чи вміють війська застосовувати ядерну зброю.

Раніше аналітики ISW пояснювали чому кремлівський лідер Володимир Путін знову почав погрожувати ядерною зброєю. Росіян намагаються відволікти від провалів на фронті.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що Росія тисне на Білорусь, щоб та розмістила на своїй території пускові установки для балістичної міжконтинентальної ракети "Оршеник".