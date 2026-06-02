Головна Новини дня Європа має долучитися до перемовин, — Буданов

Європа має долучитися до перемовин, — Буданов

Дата публікації: 2 червня 2026 14:29
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Європейські країни мають долучитися до майбутніх переговорів про закінчення війни як повноправна сторона, проте наразі вони не сформували спільної платформи та не обрали свого представника. Кирило Буданов наголосив на необхідності участі Європи у переговорному процесі.

Про це в Києві під час міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки" заявив керівник ОПУ Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Буданов назвав головну проблему Європи перед переговорами

Згідно з оцінкою керівника Офісу президента, Європа навряд чи зможе виконати місію посередника у переговорах, які стосуватимуться завершення війни. Утім, залучення європейських країн до цього процесу на певному етапі є обов'язковим, але вже у статусі повноцінного та рівноправного учасника.

Цю тезу підтвердив і деталізував керівник ОПУ Кирило Буданов, який підкреслив, що ключова проблема наразі полягає у визначенні конкретного представника від Європи та формуванні її консолідованого бачення.

Він зауважив, що станом на сьогодні всередині європейської спільноти ще немає остаточного рішення щодо того, яка саме інституція чи країна виступить "єдиним вікном" для захисту та представлення інтересів усього регіону за столом перемовин.

Кирило Буданов детально описав внутрішні розбіжності, з якими стикається європейська спільнота через свою багатовекторність: "Європа — це і Іспанія, і Чехія, і Литва, і Німеччина, і Польща. У всіх будуть трохи різні погляди на це питання, а позиція потрібна єдина." 

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Кирило Буданов заявляв про появу перших фактичних передумов для зупинки активних бойових дій в Україні. Він підтвердив прагнення керівництва держави завершити гарячу фазу протистояння до настання зимового періоду. Водночас очільник воєнної розвідки зауважив, що остаточний результат цього процесу безпосередньо залежатиме від готовності російської сторони зафіксувати припинення вогню та підписати офіційну угоду.

Про фактичне припинення ефективної роботи чинного переговорного формату за участю української, американської та російської делегацій заявляв глава МЗС Андрій Сибіга. Він пояснив, що дипломатичні зусилля під керівництвом Сполучених Штатів зайшли у глухий кут через небажання Москви йти на конструктивний діалог. На переконання міністра, відновлення мирного врегулювання та подальший рух уперед стануть можливими лише у разі організації прямого саміту лідерів країн.

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що на сьогодні Вашингтон не бере участі в жодних переговорних процесах між Києвом та Москвою задля припинення бойових дій. Разом із тим, американська сторона каже про готовність знову взяти на себе посередницькі функції, щойно з'являться чіткі ознаки для конструктивного та результативного діалогу між сторонами конфлікту.

переговори Європа Кирило Буданов
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
