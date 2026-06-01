Зеленський доручив якнайшвидше припинити війну, – Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про наявність реальних ознак для припинення бойових дій в Україні та підтвердив прагнення влади завершити гарячу фазу війни до початку зими. Втім фінальний результат залежатиме також від готовності Росії підписати угоду.

Про це Кирило Буданов заявив під час міжнародного Форуму Архітектура Безпеки, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Володимир Зеленський хоче закінчити гарячу фазу війни до зими 2026 року

В Україні вже зараз сформувалися фактичні передумови для того, щоб зупинити активні бойові дії. Про це під час міжнародного форуму "Архітектура Безпеки" першого червня повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Посадовець рішуче відкинув припущення про те, що прагнення завершити гарячу фазу війни до листопада зумовлене зовнішнім тиском чи вказівками західних партнерів.

За словами очільника ОП, українська сторона діє виключно у власних інтересах і керується офіційною позицією глави держави.

"Перестаньте применшувати нашу роль, що хтось нам щось там має дати, сказати, подарувати і так далі. Ні. Є позиція Президента України, яку він чітко озвучує. І мы будемо її реалізувати. Ми громадяни України, і він є наш Президент. Тому його позиція, вона є офіційною позицією України", — наголосив керівник Офісу Президента.

Оцінюючи шанси на тактичне врегулювання до настання зимового періоду, керівник Офісу Президента назвав поставлене завдання повністю досяжним. Наявний потенціал Сил оборони та державних інституцій дозволяє розраховувати на успішне втілення цього сценарію.

Кирило Буданов зауважив, що хоча передумови для миру вже створені, російська сторона здатна зірвати процес.

"Наші спроможності, я певен, достатні для того, щоб спробувати цього досягти і реально реалізувати. Якщо Росія відмовиться по фіналу, так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує", — зазначив посадовець.

Головне завдання, яке стоїть перед українською владою, полягає у максимальній мобілізації зусиль для виконання президентського розпорядження в найкоротші терміни.

"Повністю погоджуюсь, це доручення Президента якнайшвидше спробувати, спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я як керівник Офісу Президента точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив Президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і реалістична", — резюмував Кирило Буданов.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, переговорний процес значно загальмував. Таку ж оцінку висловив глава української дипломатії Андрій Сибіга і констатував, що тристоронні консультації між Києвом, Вашингтоном та Москвою на рівні робочих груп повністю себе вичерпали. Через деструктивну лінію Кремля мирні зусилля під егідою США наразі заморожені. Дипломат наголосив, що вивести переговори з глухого кута здатна виключно особиста зустріч глав держав.

Водночас участь Білого дому в українсько-російському врегулюванні залежить від чіткої вигоди для Вашингтона, вважає керівник парламентської делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв. За його словами, адміністрація Дональда Трампа долучиться до діалогу лише за умови, що бачитиме стовідсотковий шанс реалізувати власні цілі. Проте головною перешкодою для дипломатії залишається Кремль, чиї дії наразі демонструють повну неготовність до реальних компромісів.

Тим часом диктатор Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським, проте висуває безкомпромісну умову щодо локації. Очільник Кремля погоджується на прямий діалог виключно на своїй території — у Москві.