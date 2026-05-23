Команда Трампа долучиться до переговорів, якщо матиме шанс досягти цілей

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS/File Photo

Голова делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що команда президента США Дональда Трампа братиме участь у переговорах України та Росії, якщо розумітиме, що досягне цілей у них. Наразі ж поведінка РФ не свідчить про її готовність дійти згоди, що ускладнює настання миру.

Про це Єгор Чернєв сказав в етері Вечір.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

На якому етапі переговори України та РФ

Депутат зазначив, Трамп зі своєю командою не долучиться до переговрів, поки не побачить у них шанс досягти цілей. Своєю чергою Росія ускладнює будь-яке просування мирного треку.

"Я думаю, що, як сказав, власне,(держсекретар США Марко. — Ред.) Рубіо, вони будуть приймати участь в тих переговорах, коли будуть розуміти, що можуть бути досягнені якісь цілі в цих переговорах. На даному етапі, наразі, я, чесно кажучи, не бачу, як можуть бути досягнені цілі в переговорах, коли Російська Федерація взагалі не хоче йти на компроміси", — зазначив Чернєв.

Він наголосив, що Україна готова розглядати окремі компромісні рішення, однак питання суверенітету та територіальної цілісності навіть не обговорюються.

Читайте також:

"Я думаю, що жодного якогось просування в мирних переговорах не буде доти, доки Російська Федерація не стикнеться з суттєвими економічними проблемами, що не дозволятимуть продовжувати цю війну", — пояснив посадовець.

Чернєв додав, що всередині Кремля вже є суперечки через економічний тиск на Росію: одні підтримують ідею скоротити витрати на війну, інші — зменшити соціальні витрати. Це зрештою змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Новини.LIVE розповідали, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, наразі Білий дім не веде переговорів між Україною та Росією щодо закінчення війни. Однак США запевнили, що готові повернутися до процесу, якщо з'явиться можливість результативного діалогу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на початку травня 2026 року Трамп їздив із офіційним візитом у Китай. Зокрема, під час переговорів зі своїм колегою Сі Цзіньпіном він обговорив війну в Україні.