Команда Трампа присоединится к переговорам, если будет иметь шанс достичь целей

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS/File Photo

Глава делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что команда президента США Дональда Трампа будет участвовать в переговорах Украины и России, если будет понимать, что достигнет целей в них. Пока же поведение РФ не свидетельствует о ее готовности прийти к согласию, что затрудняет наступление мира.

Об этом Егор Чернев сказал в эфире Вечір.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

На каком этапе переговоры Украины и РФ

Депутат отметил, Трамп со своей командой не присоединится к переговорам, пока не увидит в них шанс достичь целей. В свою очередь Россия усложняет любое продвижение мирного трека.

"Я думаю, что, как сказал, собственно, (госсекретарь США Марко. — Ред.) Рубио, они будут принимать участие в тех переговорах, когда будут понимать, что могут быть достигнуты какие-то цели в этих переговорах. На данном этапе, пока, я, честно говоря, не вижу, как могут быть достигнуты цели в переговорах, когда Российская Федерация вообще не хочет идти на компромиссы",— отметил Чернев.

Он заявил, что Украина готова рассматривать отдельные компромиссные решения, однако вопросы суверенитета и территориальной целостности даже не обсуждаются.

"Я думаю, что никакого какого-то продвижения в мирных переговорах не будет до тех пор, пока Российская Федерация не столкнется с существенными экономическими проблемами, которые не позволят продолжать эту войну", — пояснил чиновник.

Чернев добавил, что внутри Кремля уже есть споры из-за экономического давления на Россию: одни поддерживают идею сократить расходы на войну, другие — уменьшить социальные расходы. Это в конце концов заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Новини.LIVE рассказывали, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, пока Белый дом не ведет переговоров между Украиной и Россией об окончании войны. Однако США заверили, что готовы вернуться к процессу, если появится возможность результативного диалога.

Также Новини.LIVE сообщали, что в начале мая 2026 года Трамп ездил с официальным визитом в Китай. В частности, во время переговоров со своим коллегой Си Цзиньпином он обсудил войну в Украине.