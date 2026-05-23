Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Команда Трампа присоединится к переговорам, если будет шанс достичь целей

Команда Трампа присоединится к переговорам, если будет шанс достичь целей

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 23:13
Команда Трампа присоединится к переговорам, если будет иметь шанс достичь целей
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS/File Photo

Глава делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что команда президента США Дональда Трампа будет участвовать в переговорах Украины и России, если будет понимать, что достигнет целей в них. Пока же поведение РФ не свидетельствует о ее готовности прийти к согласию, что затрудняет наступление мира.

Об этом Егор Чернев сказал в эфире Вечір.LIVE, сообщает Новини.LIVE.

На каком этапе переговоры Украины и РФ

Депутат отметил, Трамп со своей командой не присоединится к переговорам, пока не увидит в них шанс достичь целей. В свою очередь Россия усложняет любое продвижение мирного трека.

"Я думаю, что, как сказал, собственно, (госсекретарь США Марко. — Ред.) Рубио, они будут принимать участие в тех переговорах, когда будут понимать, что могут быть достигнуты какие-то цели в этих переговорах. На данном этапе, пока, я, честно говоря, не вижу, как могут быть достигнуты цели в переговорах, когда Российская Федерация вообще не хочет идти на компромиссы",— отметил Чернев.

Он заявил, что Украина готова рассматривать отдельные компромиссные решения, однако вопросы суверенитета и территориальной целостности даже не обсуждаются.

Читайте также:

"Я думаю, что никакого какого-то продвижения в мирных переговорах не будет до тех пор, пока Российская Федерация не столкнется с существенными экономическими проблемами, которые не позволят продолжать эту войну", — пояснил чиновник.

Чернев добавил, что внутри Кремля уже есть споры из-за экономического давления на Россию: одни поддерживают идею сократить расходы на войну, другие — уменьшить социальные расходы. Это в конце концов заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Новини.LIVE рассказывали, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, пока Белый дом не ведет переговоров между Украиной и Россией об окончании войны. Однако США заверили, что готовы вернуться к процессу, если появится возможность результативного диалога.

Также Новини.LIVE сообщали, что в начале мая 2026 года Трамп ездил с официальным визитом в Китай. В частности, во время переговоров со своим коллегой Си Цзиньпином он обсудил войну в Украине.

переговоры Дональд Трамп эфир Новини.LIVE
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации