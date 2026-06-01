Зеленский поручил как можно быстрее прекратить войну, — Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о наличии реальных признаков для прекращения боевых действий в Украине и подтвердил стремление власти завершить горячую фазу войны до начала зимы. Впрочем финальный результат будет зависеть также от готовности России подписать соглашение.

Об этом Кирилл Буданов заявил во время международного Форума Архитектура Безопасности, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Владимир Зеленский хочет закончить горячую фазу войны до зимы 2026 года

В Украине уже сейчас сформировались фактические предпосылки для того, чтобы остановить активные боевые действия. Об этом во время международного форума "Архитектура Безопасности" первого июня сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Чиновник решительно отверг предположение о том, что стремление завершить горячую фазу войны до ноября обусловлено внешним давлением или указаниями западных партнеров.

По словам главы ОП, украинская сторона действует исключительно в собственных интересах и руководствуется официальной позицией главы государства.

"Перестаньте преуменьшать нашу роль, что кто-то нам что-то там должен дать, сказать, подарить и так далее. Нет. Есть позиция Президента Украины, которую он четко озвучивает. И мы будем ее реализовать. Мы граждане Украины, и он наш Президент. Поэтому его позиция, она является официальной позицией Украины", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Оценивая шансы на тактическое урегулирование до наступления зимнего периода, руководитель Офиса Президента назвал поставленную задачу полностью достижимой. Имеющийся потенциал Сил обороны и государственных институтов позволяет рассчитывать на успешное воплощение этого сценария.

Кирилл Буданов отметил, что хотя предпосылки для мира уже созданы, российская сторона способна сорвать процесс.

"Наши возможности, я уверен, достаточны для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать. Если Россия откажется по финалу, так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует", — отметил чиновник.

Главная задача, которая стоит перед украинской властью, заключается в максимальной мобилизации усилий для выполнения президентского распоряжения в кратчайшие сроки.

"Полностью согласен, это поручение Президента как можно быстрее попробовать, попытаться прекратить эту войну. И я подтверждаю, это на самом деле его попытки как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель Офиса Президента точно буду делать все для того, чтобы достичь цель, которую поставил Президент Украины. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и реалистичная",- резюмировал Кирилл Буданов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, переговорный процесс значительно затормозил. Такую же оценку высказал глава украинской дипломатии Андрей Сибига и констатировал, что трехсторонние консультации между Киевом, Вашингтоном и Москвой на уровне рабочих групп полностью себя исчерпали. Из-за деструктивной линии Кремля мирные усилия под эгидой США пока заморожены. Дипломат подчеркнул, что вывести переговоры из тупика способна исключительно личная встреча глав государств.

В то же время участие Белого дома в украинско-российском урегулировании зависит от четкой выгоды для Вашингтона, считает руководитель парламентской делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. По его словам, администрация Дональда Трампа присоединится к диалогу только при условии, что будет видеть стопроцентный шанс реализовать собственные цели. Однако главным препятствием для дипломатии остается Кремль, чьи действия пока демонстрируют полную неготовность к реальным компромиссам.

Между тем диктатор Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, однако выдвигает бескомпромиссное условие относительно локации. Глава Кремля соглашается на прямой диалог исключительно на своей территории — в Москве.