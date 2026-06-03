Замена ядерному оружию: Буданов призвал искать альтернативу

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Странам без ядерного оружия сегодня критически важно найти другие реальные методы для обеспечения безопасности. Сейчас в мире есть много различных технологических вариантов для защиты от нападений. Зацикливаться только на старых системах стратегического сдерживания точно не стоит.

Об этом руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Другие виды вооружения для сдерживания врага

Глава ведомства во время международного Форума "Архитектура безопасности" прокомментировал вопрос обороны. Он считает, что новые технологические разработки вполне способны защитить государства.

"Кроме ядерного оружия существует много других серьезных вооружений, которые могут играть важную роль в сдерживании агрессора", — заявил Кирилл Буданов.

Будущие военные технологии

Современные беспилотники или высокоточное оружие уже сейчас сильно ломают старые правила ведения войны.

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Кирилл Буданов отметил, что "ядерное оружие тоже когда-то изобрели впервые". По его мнению, прогресс не останавливается, поэтому со временем люди, возможно, придумают что-то другое вместо ракет и ядерного оружия.

Ранее Новини.LIVE писали, что в кулуарах международного Форума "Архитектура Безопасности" глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о новом этапе войны из-за развития дальнобойных средств. Современные кардинальные изменения в военных подходах открыли новый этап войны на истощение.

Также мы сообщали, что на Форуме "Архитектура Безопасности" обсуждались конкретные шаги ВСУ и дипломатов, чтобы война закончилась как можно быстрее. Украина продолжает борьбу к достижению своих целей и работает в координации между военными и дипломатами.