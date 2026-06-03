Чмут заявив про новий етап війни через розвиток далекобійних засобів

Голова БФ "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: кадр з відео

Україна зараз активно нарощує системне використання далекобійних засобів ураження для ударів по глибокому тилу російських окупантів. Масове застосування відносно дешевого озброєння середньої дальності дозволяє ефективно нищити ворожі склади, полігони та великі місця зосередження живої сили. Такі кардинальні зміни у військових підходах фактично відкривають абсолютно новий етап повномасштабної війни на виснаження.

Про це в кулуарах міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки" в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Паніка в армії РФ

Голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що російське командування наразі опинилося у вкрай складній ситуації. Росіяни зараз змушені гарячково шукати методи протидії, оскільки знаходяться в позиції реагування на українські удари, і їм треба щось з цим зробити.

Якщо ворог не знайде вихід, він продовжить стрімко втрачати техніку і людей на фронті.

Вплив на лінію фронту

Постійне знищення логістичних вузлів не дозволяє противнику нормально проводити ротації та оперативно поповнювати свої війська безпосередньо на полі бою.

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За словами Тараса Чмута, подібний тиск з боку українських сил поступово, але впевнено переформатовує загальну ситуацію на лінії зіткнення.

Наразі масові атаки створюють для ЗСУ серйозні додаткові можливості в бойових діях, оскільки це дешеві засоби, які водночас створили новий виток у війні.

Раніше Новини.LIVE писали, що економічні проблеми та дефіцит робочої сили не змусять Кремль припинити агресію, оскільки добробут населення ніколи не цікавив російську владу. Таку думку висловив голова ОП Кирило Буданов під час міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки".

Також на форумі "Архітектура Безпеки" обговорювали те, що Україна вже почала застосовувати на полі бою власну балістичну зброю, дальність якої становить 800–900 кілометрів. Ці ракети успішно атакують цілі на території Російської Федерації.