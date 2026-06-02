Економічні проблеми не зупинять Кремль, — Кирило Буданов

Очільник ОПУ Кирило Буданов. Фото: форум Архітектури безпеки

Економічні проблеми та дефіцит робочої сили самі по собі не змусять Кремль припинити агресію, оскільки добробут населення ніколи не цікавив російську владу. За словами Кирила Буданова, єдиним реальним важелем впливу є злам суспільних настроїв в Росії, викликаний регулярними вибухами та прольотами безпілотників, які руйнують міф про російську непереможність.

Про це очільник ОПУ висловився під час міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки, передає Новини.LIVE.

Чому західні санкції не є катастрофою для Кремля: думка Буданова

Під час виступу на міжнародному форумі "Архітектура Безпеки" Кирило Буданов наголосив на критичній важливості припинення вогню для подальшого існування держави. Він зауважив, що конкретні шляхи досягнення цієї мети є другорядними, адже на першому місці стоїть сам результат. Проте просто зупинити бої недостатньо — паралельно Україна має вибороти чіткі міжнародні зобов'язання.

"Нам треба завершення бойових дій. Як ми цього досягнемо, в принципі, не має значення. Головне, щоб ми цього досягли. І далі працювати над гарантіями безпеки для України. Бо без гарантій безпеки не буде майбутнього", — підкреслив Буданов.

Він попередив, що відсутність таких угод неминуче перетворить державу на "сіру зону". Світова історія доводить, що в подібних умовах жодна країна не здатна розвиватися — там зазвичай лише виживають або гинуть. Спікер запевнив, що Україна точно не повторить таких помилок і досягне справедливого результату.

Буданов не вірить у бунт росіян через бідність

Окремо Кирило Буданов закликав не оцінювати тамтешні процеси за класичними західними мірками. Він зазначив, що удари по нафтопереробних заводах, висока інфляція, рецесія та брак робочої сили є серйозними проблемами для Москви, але вони не стануть для неї фінансовою катастрофою.

Російське керівництво абсолютно не хвилюють питання бідності чи заможності власних громадян. Оскільки добробут населення не є аргументом для Кремля, економічний тиск не здатний швидко зупинити воєнну машину РФ, адже росіяни звикли жити в скруті.

Натомість серйозною проблемою для керівництва Росії є зміна настроїв у соціумі, яка виникає тоді, коли війна приходить безпосередньо в будинки росіян. Раніше у суспільстві країни-агресорки панувала ілюзія, що вони є надпотужною державою, яку всі бояться, а бойові дії можуть відбуватися лише на чужих територіях. Тепер жителі Росії чітко бачать зворотне.

Реальний ментальний злам у росіян викликають не сухі цифри інфляції, а щоденні ознаки бойових дій за вікном. Громадяни РФ більше не почуваються у безпеці у власних містах.

"Коли вони навіть просто бачать прольоти дронів, роботу комплексів протиповітряної оборони, вибухи в повітрі, тремтять вікна, вилітають шибки — це для них проблема. Це реальна ментальна проблема, що як це взагалі може відбуватись", — підсумував Кирило Буданов.

