Экономические проблемы не остановят Кремль, — Кирилл Буданов

Глава ОПУ Кирилл Буданов.

Экономические проблемы и дефицит рабочей силы сами по себе не заставят Кремль прекратить агрессию, поскольку благосостояние населения никогда не интересовало российскую власть. По словам Кирилла Буданова, единственным реальным рычагом влияния является излом общественных настроений в России, вызванный регулярными взрывами и пролетами беспилотников, которые разрушают миф о российской непобедимости.

Об этом глава ОПУ высказался во время международного Форума "Архитектура Безопасности", передает Новини.LIVE.

Почему западные санкции не являются катастрофой для Кремля: мнение Буданова

Во время выступления на международном форуме "Архитектура безопасности" Кирилл Буданов отметил критическую важность прекращения огня для дальнейшего существования государства. Он отметил, что конкретные пути достижения этой цели являются второстепенными, ведь на первом месте стоит сам результат. Однако просто остановить бои недостаточно - параллельно Украина должна завоевать четкие международные обязательства.

"Нам нужно завершение боевых действий. Как мы этого достигнем, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы мы этого достигли. И дальше работать над гарантиями безопасности для Украины. Потому что без гарантий безопасности не будет будущего", — подчеркнул Буданов.

Он предупредил, что отсутствие таких соглашений неизбежно превратит государство в "серую зону". Мировая история доказывает, что в подобных условиях ни одна страна не способна развиваться - там обычно только выживают или погибают. Спикер заверил, что Украина точно не повторит таких ошибок и достигнет справедливого результата.

Буданов не верит в бунт россиян из-за бедности

Отдельно Кирилл Буданов призвал не оценивать тамошние процессы по классическим западным меркам. Он отметил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, высокая инфляция, рецессия и нехватка рабочей силы являются серьезными проблемами для Москвы, но они не станут для нее финансовой катастрофой.

Российское руководство абсолютно не волнуют вопросы бедности или состоятельности собственных граждан. Поскольку благосостояние населения не является аргументом для Кремля, экономическое давление не способно быстро остановить военную машину РФ, ведь россияне привыкли жить в беде.

Зато серьезной проблемой для руководства России является изменение настроений в социуме, которое возникает тогда, когда война приходит непосредственно в дома россиян. Ранее в обществе страны-агрессора царила иллюзия, что они являются сверхмощным государством, которого все боятся, а боевые действия могут происходить только на чужих территориях. Теперь жители России четко видят обратное.

Реальный ментальный слом у россиян вызывают не сухие цифры инфляции, а ежедневные признаки боевых действий за окном. Граждане РФ больше не чувствуют себя в безопасности в собственных городах.

"Когда они даже просто видят пролеты дронов, работу комплексов противовоздушной обороны, взрывы в воздухе, дрожат окна, вылетают стекла - это для них проблема. Это реальная ментальная проблема, что как это вообще может происходить", — подытожил Кирилл Буданов.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов выражал убеждение, что сейчас ключевым фактором устойчивости Украины в противостоянии с Российской Федерацией остается сплоченность украинцев. Именно единение позволило Украине выдержать первые тяжелые удары полномасштабного вторжения и продолжать эффективную борьбу за собственный суверенитет и свободу.

Также Кирилл Буданов подчеркивал, что европейские государства должны стать полноправными участниками будущего переговорного процесса по прекращению войны. В то же время он обратил внимание на то, что на сегодня внутри европейского сообщества до сих пор не сформирована общая платформа и не избран официальный представитель. По словам руководителя разведки, в Европе пока нет окончательного единого мнения относительно того, какая именно страна или международная организация должна взять на себя эту функцию.