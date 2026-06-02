Кирило Буданов: Головна зброя України — наша єдність

Головною зброєю України у війні проти росії залишається внутрішня єдність та згуртованість українського суспільства. Саме завдяки цьому фактору держава змогла вистояти в умовах повномасштабного вторгнення та продовжує боротьбу за свою незалежність.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час дискусії на Міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

За словами Буданова, українська сторона займає чітку позицію під час усіх міжнародних переговорів: припинення бойових дій можливе лише на поточній лінії зіткнення без територіальних поступок і без відмови від українських територій.

Водночас, він наголосив на необхідності надійної фіксації параметрів завершення війни та отримання жорстких гарантій безпеки, які унеможливлять перетворення України на так звану "сіру зону" після завершення бойових дій.

Окремо Буданов звернув увагу на вплив українських далекобійних ударів по території росії. За його словами, вибухи, пожежі та інші наслідки війни, які дедалі частіше відчувають пересічні росіяни, руйнують створений кремлем міф про всесильність російської держави та формують кризу всередині російського суспільства.

Керівник ОП також зазначив, що стара система міжнародної безпеки фактично припинила існування, а майбутній світовий порядок потребує нових підходів та дієвих механізмів колективної безпеки.

"Головна зброя України в нинішній війні – наша внутрішня єдність і згуртованість. Без них захистити державу було б неможливо", – наголосив Кирило Буданов.

На його переконання, саме спільні зусилля України та партнерів мають стати основою для формування нового ефективного устрою безпеки, здатного реагувати на сучасні загрози.

Як писав раніше Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що Володимир Зеленський доручив зробити усе можливе, аби закінчити гарячу фазу війни до настання зими 2026 року. Разом з тим Кирило Буданов оцінив результативність від далекобійних атак ЗСУ по Росії. Він зазначив, що російська логістика уже помітно страждає від цього і населення скаржиться на сильний дефіцит пального.