Кирилл Буданов: Главное оружие Украины — наше единство

Главным оружием Украины в войне против России остается внутреннее единство и сплоченность украинского общества. Именно благодаря этому фактору государство смогло выстоять в условиях полномасштабного вторжения и продолжает борьбу за свою независимость.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время дискуссии на Международном форуме "Архитектура безопасности".

По словам Буданова, украинская сторона занимает четкую позицию во время всех международных переговоров: прекращение боевых действий возможно только на текущей линии соприкосновения без территориальных уступок и без отказа от украинских территорий.

В то же время, он отметил необходимость надежной фиксации параметров завершения войны и получения жестких гарантий безопасности, которые сделают невозможным превращение Украины в так называемую "серую зону" после завершения боевых действий.

Отдельно Буданов обратил внимание на влияние украинских дальнобойных ударов по территории России. По его словам, взрывы, пожары и другие последствия войны, которые все чаще ощущают рядовые россияне, разрушают созданный кремлем миф о всесильности российского государства и формируют кризис внутри российского общества.

Руководитель ОП также отметил, что старая система международной безопасности фактически прекратила существование, а будущий мировой порядок требует новых подходов и действенных механизмов коллективной безопасности.

"Главное оружие Украины в нынешней войне — наше внутреннее единство и сплоченность. Без них защитить государство было бы невозможно", — подчеркнул Кирилл Буданов.

По его убеждению, именно совместные усилия Украины и партнеров должны стать основой для формирования нового эффективного устройства безопасности, способного реагировать на современные угрозы.

Как писал ранее Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что Владимир Зеленский поручил сделать все возможное, чтобы закончить горячую фазу войны до наступления зимы 2026 года. Вместе с тем Кирилл Буданов оценил результативность от дальнобойных атак ВСУ по России. Он отметил, что российская логистика уже заметно страдает от этого и население жалуется на сильный дефицит топлива.